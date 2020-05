TRE e Polícia Militar lançam campanha “Distribua Amor”

CARATINGA – O TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral), em parceria com a Polícia Militar está lançando a campanha “Distribua Amor”, para arrecadar leite em pó e longa vida para serem doados a pessoas necessitadas, durante a pandemia do coronavírus.

Em Caratinga serão captados parceiros para auxiliar no recebimento das doações, além das sedes das frações das 25 cidades de responsabilidade do 62º Batalhão de Polícia Militar.

O leite arrecadado na área da unidade será distribuído para famílias carentes da região.

Para aqueles que desejarem contribuir sem sair de casa, a Associação dos Servidores do TRE-MG (ASTREMG) disponibilizou uma conta bancária para depósitos ou transferências. Com o valor arrecadado, será comprado leite para as entidades beneficentes.

A campanha “Distribua Amor” foi uma iniciativa da Ouvidoria do TRE, que contou com o apoio do corpo dirigente da instituição. “A ideia surgiu de uma conversa com o juiz Paulo Tamburini, que já prestou importantes serviços para a Justiça Eleitoral, quando pensávamos de que forma poderíamos ajudar as pessoas necessitadas, especialmente crianças e idosos”, explica o juiz ouvidor do TRE, Nicolau Lupianhes, também integrante da Corte Eleitoral mineira. “E o apoio dos dirigentes do Tribunal e de todas as entidades parceiras levou a ideia a se viabilizar”, ressalta a organização da campanha.

Como os cartórios eleitorais só estão atendendo via internet nesse período, não haverá recebimento de doações nos cartórios eleitorais do interior e da Capital.

Todas as doações arrecadadas serão alvo de prestações de contas que ficarão disponíveis, ao final da campanha, no site do TRE, na página da Ouvidoria, coordenadora do projeto.

CONTA PARA DEPÓSITO:

Associação dos Servidores do TRE-MG (ASTREMG) Banco Sicoob 756 Agência 4090 Conta corrente 1988-7 CNPJ 25571720/0001-38

