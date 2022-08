Tragédia em São João do Oriente Criança morre em incêndio residencial

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Uma criança de 5 anos, chamada João Pedro Batista de Brito, morreu em um incêndio ocorrido na manhã desta sexta-feira (5) na avenida Sebastião José Tavares, Santa Maria do Baixio, em São João do Oriente.

Conforme relatório dos bombeiros militares, eles foram acionados para atendimento de ocorrência de incêndio em residência com suposta duas vítimas, sendo crianças presas no imóvel. Durante o deslocamento o solicitante informou que havia somente uma criança de 5 anos desaparecida. Em seguida, disse que a criança foi encontrada debaixo do colchão incendiado, sem sinais vitais e com o corpo praticamente todo queimado.

Assim que os bombeiros chegaram ao local, constaram que havia um caminhão-pipa iniciando o atendimento. Foi feito contato com a Polícia Militar e também seria acionada a perícia técnica da Polícia Civil.

O incêndio

Conforme informações de familiares que se encontravam no quarto, a avó, a mãe, a vítima e seu irmão, de 6 anos.

Segundo a mãe de João Pedro, eles se preparavam, a pedido da própria criança, para ir e um parquinho na praça, momento em que percebeu que um colchão que estava no quarto começou pegar fogo, ela então retirou o filho de 6 anos da residência e imediatamente retornou para pegar João Pedro, mas não mais o encontrou. Foi constatado posteriormente que ao tentar se esquivar das chamas a criança teria se escondido em um canto do quarto e o colchão incendiado caiu sobre ela. Devido as chamas intensas não foi possível retirá-lo, sendo o incêndio controlado apenas com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura de São João do Oriente.

Com a chegada dos bombeiros, o local foi isolado dado o risco de colapso estrutural, pois a casa apresentava várias rachaduras nas paredes e telhado que cedeu. Foi realizado o rescaldo prevenindo, sendo também constatado o óbito da vítima carbonizada no interior do quarto.

Um laudo pericial irá apontar as causas desse incêndio.