Tradição que transforma o futuro!

Centro Universitário de Caratinga (Unec) oferece 40 vagas para o Vestibular de Medicina 2022

O Centro Universitário de Caratinga (Unec) está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2022, que oferece 40 vagas para o curso. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de novembro pelo site da instituição, as provas presenciais estão marcadas para o dia 05 de dezembro de 2021. Serão realizadas nas cidades de Caratinga/MG, Belo Horizonte/MG, Nanuque/MG, Vitória/ ES e Salvador/BA.

Unindo tradição, infraestrutura e excelência, a instituição que já oferece o curso há 19 anos e já formou mais de 22 turmas de medicina, inserindo na sociedade, profissionais qualificados, e com conhecimento dos conceitos e das técnicas clínicas e cirúrgicas. Além disso, com o desenvolvimento de habilidades e atitudes que humanizam o exercício da profissão.

Toda essa tradição se torna referência em formação em saúde. A infraestrutura física e intelectual oferecidas pela instituição já são reconhecidas não só em Caratinga, mas em toda a região. De acordo com a Pró-reitora de Ensino e Diretora Executiva da Funec, Raquel Carvalho, a instituição está pronta para receber novos alunos. “Em 2022, a Funec se prepara para a retomada das atividades de forma presencial em todo ensino. Hoje, em nosso cenário, oferecemos aulas teóricas de forma remota e as práticas de forma presencial. Esperamos que no dia 07 de fevereiro de 2022 nosso retorno seja totalmente presencial, e não mais de forma optativa. É importante dizer que o Unec tem se preparado em toda sua estrutura pedagógica para que o aluno não seja prejudicado e possa retomar as atividades presenciais e consigamos fazer um nivelamento daqueles alunos que perderam muito em função do ensino remoto. Sabemos que nem todos os alunos têm a mesma facilidade para concentração, a disciplina para no ensino remoto, nos preocupamos com o ensino desse aluno, fortalecendo o processo de aprendizado”.

O Curso de Medicina Unec é o único da região que oferece vivência em hospital de ensino. O Casu – Hospital Irmã Denise que se tornou referência em todo o Estado durante a pandemia é um campo de estágio dos alunos Unec. De acordo com o Coordenador do Curso de Medicina, Dr. Argenil José de Oliveira, este é um dos principais diferenciais curso. “Falando especificamente do curso de medicina e parte assistencial, temos uma importância enorme frente à pandemia, onde o Casu se destacou em termos estaduais e até mesmo nacionalmente como referência no cuidado às vítimas da covid-19. Ter a vivência em hospital de ensino faz toda a diferença na formação do médico. Estamos preparados para receber os alunos para o próximo ano no curso de medicina e formar profissionais qualificados e com atendimento humanizado.”

De acordo com Raquel Carvalho a retomada dos serviços do Casu – Hospital Irmã Denise neste período de maior controle da pandemia também contribui para a vivência dos alunos do Unec. “Pós-pandemia, alguns serviços já retornaram ao hospital outros novos serviços se iniciaram e hoje nossa demanda e prestação de serviço são muito maiores em relação aos atendimentos do SUS, o que dá uma amplitude na diversidade de casos e atendimentos que os alunos fazem parte. Hoje, nossos alunos das aulas práticas, do internato, tem uma vivência maior devido ao aumento da demanda, então aumenta também a diversidade de casos e patologias que são discutidos com os professores e alunos. O Casu-Hospital Irmã Denise é sim um diferencial como hospital próprio de ensino para esses alunos, não só do curso de medicina, mas para todos os alunos dos cursos da área de saúde”, finaliza a Pró-reitora de Ensino.

As provas do vestibular de Medicina do Unec serão realizadas no dia 05 de dezembro de 2021. As inscrições estão abertas até o dia 29 de novembro de 2021 e podem ser realizadas pelo site vestibular.unec.edu.br, o edital completo pode ser consultado no mesmo link. Para mais informações os candidatos podem entrar em contato pelo WhatsApp (33) 99986-3935, ou ainda pelo telefone: (33) 3322-7900 – nos ramais 7901 e 7902.