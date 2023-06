Time de Santa Bárbara é tricampeão do Cafezão

Tubarão venceu União de Lajinha e ficou mais uma vez com o troféu

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Domingo (11) foi de festa do futebol amador em Santa Bárbara do Leste. A cidade amanheceu vestida de azul e branco para a decisão da tradicional Copa do Café. No primeiro confronto da final na cidade de Lajinha, o Tubarão precisou de muita raça para buscar o empate em 2 a 2, depois de estar em desvantagem de dois gols no placar. A reação encheu o time de esperança para o jogo da volta em casa, o estádio municipal Francisco Ferreira Maia, o “Franciscão”, que recebeu um público enorme, em sua maioria, torcedores vestidos de azul e branco. Mas, o União de Lajinha também levou sua torcida que fez barulho o tempo todo, ocupando uma boa parte das arquibancadas. Nem mesmo o grande atraso do trio de arbitragem, que teria errado o caminho da cidade, fez o público “arredar” pé. Uma linda festa do futebol amador, protagonizada pelas torcidas enquanto a bola não rolava.

O jogo

Marcado para às 15h, entretanto, em razão da infelicidade da arbitragem vinda do estado do Espírito Santo, em errar o caminho do local do jogo, a bola começou a rolar exatamente às 16h57 minutos. Como era de se esperar, o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e poucas oportunidades de gols para ambos. A partida era pegada, como de costume em finais. Porém, o placar permaneceu em branco até o final da primeira etapa.

O segundo tempo também iniciou com muito equilíbrio. Mateus entrou no lugar do Pikachu no Tubarão. Com cada pedaço do gramado disputado em cada dividida, as chances de gols continuavam escassas, mas numa bela jogada, o artilheiro Eraldo deu assistência para o camisa onze Hítalo que bateu na saída do goleiro tricolor para fazer 1 a 0 para os donos da casa e explodir o lado azul da arquibancada em alegria. Eram passados 33 minutos da etapa complementar. Assim, o técnico do União, Leandrão, colocou o camisa 11 Andinho no jogo. O time Lajinha se atirou ainda mais para o ataque, dando ainda mais espaço para o Santa Bárbara. Num contra-ataque, Michelzinho que iniciou o jogo na lateral esquerda, recebeu pelo meio, tirou o marcador da jogada, de perna esquerda, com muita qualidade, colocou no ângulo direto do goleiro do União, fez um belo gol e fez o torcedor do Tubarão explodir de alegria pela segunda vez no jogo e soltar o grito de tricampeão com dois a zero no marcador. O técnico Dedel mexeu no seu time, Hítalo, autor do primeiro gol do jogo, saiu para entrada de Mikael. Daí até o final, foi controlar ansiedade e segurar a vantagem. Ao final dos dez minutos de acréscimos no tempo normal, a árbitra Katiuscia encerrou o jogo para alegria da torcida do Tubarão.

Campeões: Gustavo, William, Escala, Raí, Jajá, Luquinha, Matheus, Caetano, Edson, Emílio, Michelzinho, Mikael Pitbull, Theo, Eraldo, Pikachu, Renan, Hítalo, Kaká, Felipe, Weverson, Marco Antônio. Técnico: Dedel.

Vice-campeões: Alan, Lucas Mineiro, Tico, Dedimar, Vandinho, Liédson, Andinho, Piquinho, Pablo, Suco, Augusto, Matheus, Stanley, Netinho, Juninho, Kaleb, Gabriel, Manga, Reidner. Técnico: Leandrão.

Arbitragem: A tarde de domingo não começou bem para o trio de arbitragem, que errou o local da decisão, e atrasando o início do jogo em quase duas horas. Porém, ainda bem, foi o único erro grave do trio. Comandado pela experiente Katiuscia Mendonça, auxiliada por Leonardo Mendonça e Ricardo Lopes, o trio demonstrou ótimo condicionamento físico, postura profissional na condução da partida, além de um alto índice de acerto nas questões técnica. Com autoridade, sem ser autoritária, Katiuscia acompanhava os lances de perto, sem de dar muita chance para questionamentos. Em resumo, uma ótima atuação.

Rogério Silva