COMEÇOU O REGIONAL DA LCD

Dois jogos marcaram a primeira rodada. Destaque para o Tubarão, que goleou o Córrego Novo. Clássico em Piedade de Caratinga terminou empatado

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Domingo (21) foi dia da bola rolar para a primeira rodada do Campeonato Regional de futebol amador, categoria adulto, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Dois jogos marcaram o começo da competição mais importante do nosso futebol amador. Afinal, o certamente disputado pela primeira vez em 1965, é o mais antigo, tradicional, charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. Muitos craques ao longo de décadas, desfilaram talentos pelos nossos campos e fizeram história. A 46ª edição começou assim: Em Piedade de Caratinga, o clássico entre Chapecoense x APEC terminou empatado em 1 a 1. A expectativa era de grande jogo numa rivalidade local cada vez mais quente. O jogo foi equilibrado do primeiro ao último minuto da partida, com direito a golaço de Cleber empatando para o time verde. Os dois times têm outro encontro marcado no segundo turno.

Tubarão 6 x 0 Córrego Novo

O estádio Francisco Ferreira Maia recebeu o confronto dos atuais vice-campeões contra o Córrego Novo que está de volta ao Regional. A torcida do Tubarão foi em bom número acompanhar a estreia do time que busca o tetracampeonato da LCD. Os visitantes apresentaram um time com caras conhecidas do nosso futebol. Alguns bons jogadores do Vale do Aço e região. Já os donos da casa apresentaram velhos conhecidos e ídolos recentes do time azul e branco.

Quando a bola rolou, a primeira oportunidade foi do Rubro Negro de Córrego Novo. Mas, o goleiro estreante Endão, evitou o gol com bela defesa. Daí por diante, o Tubarão começou a controlar as ações. Aos 15 minutos, Ítalo recebeu na esquerda, bateu para o gol, a bola encobriu o goleiro Taffarel fazendo 1 a 0 para os anfitriões. Pouco tempo depois, Eraldo de dentro da área ampliou para 2 a 0. Aos 38 do primeiro tempo, novamente Eraldo de cabeça sem marcação fez o segundo dele e o terceiro do Santa Barbara no jogo. O time de Córrego Novo com muita garra tentava incomodar. Porém, pouco agrediu o adversário.

Na etapa complementar, os times fizeram várias alterações, mas, o Santa Bárbara continuou melhor, Ítalo outra vez foi as redes marcando o quarto gol azul e branco. Na sequência, Vitinho que havia entrado no lugar de Micael, arriscou de fora da área, a bola foi no ângulo sem defesa para o goleiro Vítor que entrou no lugar de Taffarel. Ainda deu tempo para Ítalo fechar a conta e marcar seu terceiro gol, encerrando a goleada em 6 a 0 para o Tubarão.

Santa Bárbara: Endão, Raí, Escala, Guilherme (Lucas), Edson (Felipe), Micael (Vitinho), Jefinho, Michelzinho (Emílio), Ítalo (Renan), Eraldo (Parrão), Geisandro. Técnico: Dedel

Córrego Novo: Taffarel (Vítor), Michael, Benzema, Foló (Galdino), Chebinha (Pezinho), Cesinha (Cristian), Alan Camarão, Robinei, Werick (Ernanes) Felipe Nem (Tobeli), James (Flaviano). Técnico: Wenderson; auxiliar: Elzo Felipe.

Arbitragem: José Carlos comandou o quarteto vindo de Manhuaçu. Gedeon Florindo e Anderson Oliveira foram os auxiliares, tendo Gislaine Fidelis na mesa. Um jogo com tantos gols pode sugerir que foi tranquilo. Porém não foi bem assim. Os dois bancos pressionaram bastante, assim como os atletas em campo. Mas, o quarteto soube levar o jogo até o final sem interferir no placar final.

Rogério Silva