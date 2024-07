Escola de Jiu-jitsu Jean Chaves participa de campeonato em Timóteo

DA REDAÇÃO- No último final de semana, a equipe Norfight MG participou do Sicredi Open Vale do Aço de Jiu Jitsu, em Timóteo. A equipe, que tem sua sede em Caratinga participou com atletas da matriz Escola de Jiu Jitsu Jean Chaves, da filial em Inhapim, do Estúdio de Luta Flávio Nascimento e do projeto Jiu Jitsu para Todos, que acontece em Piedade de Caratinga. O técnico professor Jean Chaves destaca o desempenho da equipe. “Tivemos uma participação excelente, ficando na quinta colocação e ganhando esse belíssimo troféu do evento. Tivemos participações também do João Lucas Temporim, aluno que também é contemplado pelo Bolsa Atleta”.

Jean Chaves registra ainda seus agradecimentos. “Claro, a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que nos ajudaram. A Prefeitura de Caratinga que nos ajuda com o Bolsa Atleta, que é o caso do João Lucas Temporim. O Bolsa Equipe que ajuda num todo, ajuda toda a minha equipe e temos também a Prefeitura de Piedade de Caratinga”.

O professor ainda chama atenção para importância da participação das equipes da região nas competições, fortalecendo a modalidade e demonstrando que a cidade tem atletas de qualidade. “Isso é muito importante para o esporte na cidade, mostra o quanto vem crescendo o esporte na nossa região. Isso é muito importante, tendo em vista que todo ano, no mês de março, temos uma competição feita dentro da cidade de Caratinga, que já vem crescendo ao longo dos anos e o ano que vem será a quinta edição, o Aberto de Jiu-Jitsu Cidade de Caratinga. Então, a participação de todas as equipes do município só reforça mais o que a gente sempre vem comentando nas entrevistas, o quanto o esporte vem crescendo na cidade e em toda a região. Todas as equipes estão de parabéns, meus alunos estão de parabéns pelo esforço. Muito obrigado aos pais que levam seus filhos. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, patrocinadores e ao Diário de Caratinga que sempre nos dá a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, que é super importante”.