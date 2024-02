Terceira Rodada Copa Giro Esportivo

Estádio Doutor Maninho sedia confronto entre E.C Caratinga e Fluminense do Sal

CARATINGA- Oito equipes participam da Copa Regional Giro Esportivo. A competição conta com dois grupos: duas chaves com quatro equipes cada. Grupos A e B se enfrentam em turno único. Classificam-se para as semifinais, as duas primeiras equipes de melhor pontuação de cada grupo.

A Copa chega à terceira rodada neste domingo (18), com confrontos em Caratinga, Ubaporanga, Ipaba e B om Jesus do Galho. Em Caratinga, a equipe do Esporte Clube Caratinga, que lidera o grupo A, enfrenta o Fluminense do Sal, às 10h, no Estádio Doutor Maninho. O jogo é decisivo, pois, o vencedor garante vaga por antecipação às semifinais.

Os demais jogos acontecerão às 15h30, sendo Eucalipto x Manchester, Improviso x B. Branco e Bonja x Barcelona.

Confira nas tabelas a classificação completa e jogos previstos na terceira rodada: