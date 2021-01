Tentativa de homicídio na zona rural de Raul Soares

DA REDAÇÃO – Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da manhã desta quarta-feira (6) no córrego do Sacramentinho, zona rural de Raul Soares. Um indivíduo foi alvejado e levado para atendimento médico.

A Polícia Militar foi informada a respeito de disparos de arma de fogo e uma pessoa foi atingida. Diante das informações, equipes da PM foram até o córrego do Sacramentinho, sendo os policiais informados que a vítima foi levada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Os militares fizeram levantamentos e foram informados que o autor seria um jovem, 26, que é cunhado da vítima. Testemunhas disseram que após efetuar os disparos, esse indivíduo fugiu sentido córrego da Conquista em uma moto CG 150, cor prata.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição. A motivação estava sendo apurada.