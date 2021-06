TEMPO DE SOLIDARIEDADE

Casa Auxiliadora realiza campanha de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social

CARATINGA – Há mais de um ano estamos passando por uma pandemia, que afetou muitas famílias, principalmente as mais necessitadas. Com as crianças em casa, sem a merenda escolar, o consumo de alimentos aumentou na maioria das casas. Além disso, muitas famílias tiveram sua renda afetada pelo desemprego. Esses fatores despertaram na equipe da Casa Auxiliadora a vontade de ajudar. Assim surgiu a Ação Solidária Juntos pelo Próximo.

A Casa Auxiliadora buscou parceiros para colocar em prática a ideia de arrecadar cestas básicas e doar a famílias que estivessem precisando. Os supermercados Soares e Irmão disponibilizaram a venda das cestas básicas, com preço único, tanto nas lojas, como na internet. Além de fazer a entrega da compra na Casa Auxiliadora.

Mais de cinco toneladas de alimentos foram arrecadadas e entregues à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), que também é parceira do projeto. Os vicentinos, como são chamados, realizam trabalho assistencial a centenas de famílias em Caratinga, incluindo a população dos distritos.

A ação solidária iniciou em abril e será encerrada no final deste mês. “Ainda dá tempo de colaborar! Já ajudamos mais de 500 famílias e isso é muito gratificante. Agradecemos a parceria dos supermercados do Irmão e Soares, e também dos vicentinos, que fizeram as entregas das cestas para as famílias”, diz Sandra Corrêa Cortes, proprietária da Casa Auxiliadora materiais para construção.

Esta não é a primeira ação solidária que a Casa Auxiliadora participa durante a pandemia. “No ano passado, em parceria com a Pastoral da Criança do bairro Esplanada, arrecadamos centenas de fraldas, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, que foram entregues às famílias assistidas. Uma ajuda importante em tempos de necessidades inesperadas, como o isolamento social e o desemprego”, explica a gerente comercial e arquiteta, Camila Corrêa Cortes

Outras ações solidárias

A Casa Auxiliadora é uma empresa que se preocupa com sua responsabilidade social e está sempre realizando ações voltadas para este compromisso. “Fizemos uma campanha para ajudar as vítimas das chuvas, pouco antes da pandemia começar, e arrecadamos fraldas, produtos de limpeza e higiene pessoal, que foram doados a famílias de Caratinga e região. Também nos solidarizamos com uma família de Bom Jesus do Galho, que perdeu tudo num incêndio, e fizemos a doação de revestimentos, argamassas e rejuntes, para a reforma do banheiro”, conta Camila.

Parceira do Lar dos Meninos (AMAC) há alguns anos, a loja contribuiu para as obras feitas no refeitório, cozinha, despensa, área de serviço e banheiros da instituição. Além disso, a equipe sempre visita os meninos em datas comemorativas, como Natal, Páscoa e Dia das Crianças, levando presentes e alegria a eles.

“Nosso sentimento é de que devemos sempre ajudar o próximo. O que temos, conquistamos com muito trabalho. Mas, nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Então, somos muito gratos. E esta é a nossa forma de agradecer”, finaliza Sandra.