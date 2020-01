Telefonia celular segue liderando reclamações no Procon de Caratinga

CARATINGA- O Procon de Caratinga registrou 2.153 atendimentos em 2019. O número é 229,7% maior se comparado a 2018. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor.

DADOS

Do total de atendimentos realizados no ano passado a maioria, ou seja, 95,91% estava relacionada a reclamação ou denúncia. Outros 4,09% procuraram o órgão apenas para uma consulta.

A maior parte dos atendimentos são da área de Telecomunicações (45,05%); seguido por Assuntos Financeiros (34,02%); Produtos (10,22%); Serviços Essenciais (6,40%); Serviços Privados (3,39%); Alimentos (0,33%); Habitação (0,33%); e Saúde (0,24%).

O assunto líder em reclamações foi telefonia celular, com 722 reclamações. Desde 2014, este serviço tem sido alvo do maior número de queixas dos consumidores, ultrapassando as financeiras, que antes eram mais citadas no Procon de Caratinga. Outras reclamações mais registradas em 2019 foram banco comercial, telefonia fixa, cartão de crédito e financeira.

Os problemas estão relacionados a 521 casos de cobrança indevida/abusiva; 346 de antecipação de financiamento; e 324 de cobrança abusiva mediante constrangimento/ameaça.

PERFIL DO CONSUMIDOR

O Procon de Caratinga foi procurado em 2019 por 51,88% de mulheres e 48,12% de homens. 21,25% dos consumidores que buscaram atendimento têm entre 51 e 60 anos. Outros 21,91% têm 61 e 70 anos.