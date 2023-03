Tarde de Saúde em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – A prefeitura de Piedade de Caratinga realizou nessa última sexta-feira (3), a “Tarde de Saúde”, evento idealizado com intuito de informar os pacientes sobre atitudes saudáveis para manter a qualidade de vida.

A educação em saúde foi realizada em parceria com as equipes de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, ESF (Estratégia Saúde da Família) II Adão Sabino de Souza, com a secretaria de Saúde.

Foram abordados temas importantes para prevenção de agravos de doenças relacionadas a arboviroses, palestra sobre hábitos saudáveis que previnem os diversos tipos de cânceres ministrada pela enfermeira Leidiane Maria Gomes Ferreira, e prática de atividade física com o profissional Gabriel Pereira de Souza.

Foram realizados ainda testes rápidos para detecção das infecções sexualmente transmissíveis, vacinação de meningite C, solicitação de exame preventivo para o câncer do colo do útero, e aferição de sinais vitais. “Uma tarde divertida e necessária, pois educar e prevenir é melhor que remediar. Enquanto enfermeira sou encantada com a criação de estratégias que nos levam a evitar agravos das doenças, atenção primária à saúde é fundamental”, ressaltou a enfermeira da ESF II Luana Lara Miranda Gonçalves.

O secretário de Saúde, Elton José Alves, também falou da importância da prevenção. “A prevenção de doenças, com cuidados diários, é o que nos permite ter e manter nossa qualidade de vida. Entre as atividades capazes de afastar problemas de saúde estão a prática regular de exercícios físicos, a alimentação balanceada e as visitas periódicas ao médico”, concluiu Elton Alves.