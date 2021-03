Evento será no próximo domingo (7), na paróquia São Judas Tadeu

CARATINGA – No próximo domingo (7) acontecerá a segunda edição da ‘Tarde da Saúde’. O evento será na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro. O convidado deste ano é o médico Roberto Carlos. Estão previstas ainda as participações de um terapeuta e profissionais de enfermagem. Adrielle Lopes será a atração musical.

Maria Vieira relembra a edição de 2020. “Contamos com a participação do fisioterapeuta Duany Lopes e da nutricionista Andreza Santos. Essas parcerias contribuíram para a proposta desejada. Este projeto nasceu do desejo de auxiliar no equilíbrio, espiritual, emocional, alinhando a fé e a razão”, explica Maria Vieira, que é a criadora deste projeto.

O evento é aberto ao público. A organização avisa que serão respeitados os protocolos em relação a covid-19. A Tarde da Saúde será transmitida pelas redes sociais.