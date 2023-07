Talentos de Manhuaçu se destacam em torneio de futebol infantil

Os atletas Heitor Campos, de 7 anos, e Miguel Pimentel, de 8 anos, se destacaram durante a realização da última Dani Cup 2023.

O torneio, que é considerado o maior campeonato de categoria de base do Brasil, aconteceu entre os dias 21 e 26 de julho, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Eles representaram a equipe XV UBER, de Uberlândia (MG) e foram campeões atuando em suas respectivas categorias. “Estamos muito orgulhosos dos nosso atletas. Heitor e Miguel são muito talentosos e têm um futuro brilhante pela frente”, comentou o pai do Heitor, Bruno Campos.

Heitor terminou a competição com 12 gols pelo Sub-7, enquanto Miguel marcou 9 vezes pelo Sub-8.

Os garotos foram indicados pelo Cruzeiro para o time de Uberlândia, já que estão treinando na base Sub-8 da equipe de Belo Horizonte, que não disputou a competição.