Suspenso ponto facultativo do Carnaval

Medida atende à recomendação do Estado para conter avanço da covid-19; Caratinga permanece na Onda Amarela

CARATINGA- O Comitê Extraordinário Covid-19, responsável por monitorar a situação da doença no estado, homologou, em reunião nesta quarta-feira (3), algumas orientações para que os municípios mineiros possam conter o avanço da pandemia durante o Carnaval, de 12 a 17 de fevereiro. As diretrizes são as mesmas a serem seguidas pelo Governo do Estado no período.

Entre as medidas recomendadas, que se estendem aos 853 municípios mineiros, estão a suspensão do ponto facultativo e a proibição do fechamento de ruas e praças para fins festivos.

Dentre as orientações do Governo de Minas no período de 12 a 17 de fevereiro, estão não autorizar o fechamento de ruas, praças e congêneres para fins festivos; uso de espaços de serviços para fins de eventos de Carnaval, tais como academias, clubes, centros de compras, estacionamentos e congêneres; não decretar feriado ou ponto facultativo no período do Carnaval; cancelar eventuais celebrações cívicas municipais; e implementar, durante o Carnaval, as medidas de segurança próprias para a onda vermelha, independentemente da fase de funcionamento das atividades socioeconômicas em que se encontrar a macro ou microrregião.

Também é necessário suspender a realização de qualquer evento, público ou privado, de qualquer natureza, no período em questão, inclusive para aqueles de pequeno porte de que trata o protocolo para a onda vermelha.

O executivo ainda deve evitar aglomerações em locais turísticos e esportivos, tais como praças, balneários, estádios e congêneres e desestimular o uso de equipamentos de amplificação sonora ou instrumentos musicais que possam incentivar aglomerações.

Todos os demais protocolos e medidas de segurança recomendadas pelo plano Minas Consciente devem ser observadas no período do Carnaval, independentemente da adesão do município, para que possam complementar possíveis ações já adotadas pelas próprias prefeituras. As recomendações também são válidas para empresas públicas e sociedades de economia mista.

Em Caratinga, a prefeitura confirmou que irá publicar decreto suspendendo o ponto facultativo. Somente o feriado do dia 17 de fevereiro será mantido.

ONDA AMARELA

Conforme avaliação semanal do Comitê, a macrorregião Vale do Aço regrediu da Onda Amarela para a Onda Vermelha. As proporções ocupadas da macro estão em leitos UTI adulto geral de 86% e de UTI adulto exclusivo COVID de 87%, dentre as maiores no Estado.

Já a microrregião de Caratinga permanece na Onda Amarela. Porém, a proporção de ocupação de leitos de UTI com pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19 é maior, que nas micros de Ipatinga e Coronel Fabriciano/ Timóteo.

Na Onda Amarela, no momento, por exemplo, é permitida a realização de eventos para até 100 pessoas, desde que sejam respeitadas as normas de distanciamento e capacidade do local.

Data de Atualização: 01/02/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 187 43% 71% 86% 87% 5,4 3,3

Data de Atualização: 01/02/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -9% -11% 21 18

Data de Atualização: 01/02/2021 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 30/01 a 05/02 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 06/02 a 13/02 Pesos VALE DO AÇO Amarela 7 Vermelha 74%

Data de Atualização: 01/02/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO CARATINGA 140 56% 93% 80% 93% 10,6 3,2 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 193 40% 60% 86% 75% 5,0 6,2 VALE DO AÇO IPATINGA 208 40% 54% 93% 89% 2,1 1,8

Data de Atualização: 01/02/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA 12% -6% 17 19 21 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -2% -33% 20 24 21 VALE DO AÇO IPATINGA -20% 7% 27 20 21

Data de Atualização: 01/02/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 30/01 a 05/02 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 06/02 a 13/02 VALE DO AÇO CARATINGA Amarela ≥28 Amarela 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Vermelha 0 Vermelha 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Vermelha 0 Vermelha 68,7%