Suspeito de tráfico preso em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – A prisão ocorreu na manhã do último sábado (3), na Rua Levi Caetano de Souza, no bairro Raul Soares, em Bom Jesus do Galho.

Denúncias anônimas chegaram ao conhecimento dos militares, que noticiavam que o suspeito, de 22 anos, estava realizando tráfico de drogas neste endereço.

O jovem foi abordado, e com ele foi encontrada uma bucha de maconha. Foram procedidas demais diligências e ao final dos trabalhos foram apreendidos 53 pedras de crack, quatro pinos de cocaína, uma bucha de maconha, cinco pinos vazios, sacolas de chup-chup e um aparelho celular.

O jovem foi detido e levado para delegacia de Polícia Civil.