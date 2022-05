Suspeito de receptação detido em Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Um homem de 41 anos foi preso nesse último domingo (8), por receptação em Córrego Novo.

Militares realizaram abordagem do veículo Ford/Escort, cor bege, que constava no sistema da polícia com queixa de furto /roubo. Durante a abordagem o suspeito contou que adquiriu o veículo de um indivíduo e pagou a quantia de três mil reais.

Após a compra, o suspeito disse que procurou o proprietário, tendo este repassado o recibo assinado e reconhecido firma, no último dia 2.

O veículo foi apreendido e o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.