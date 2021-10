Suspeito de feminicídio tentado é preso com maconha em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Dois jovens, um de 21 e o outro de 26 anos, foram presos pela Polícia Militar durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (5), em São João do Oriente, sendo que um deles é suspeito de tentativa de feminicídio no mês passado.

Na casa localizada na travessa Maria Sebastiana de Jesus, no distrito de Santa Maria do Baixio foram localizadas porções de maconha e material utilizado no tráfico de drogas.

Com o apoio do cão Zairon da Rondas Ostensivas com Cães Adestrados (Rocca) do 14º Batalhão de Ipatinga, os policiais militares realizaram buscas na residência alvo da operação. No final das buscas foram localizados 19 tabletes de maconha, quatro buchas, duas porções, uma balança, diversos pinos vazios usados para acondicionar cocaína e sacolas plásticas.

Além da droga, grande parte enterrada no entorno da casa vistoriada, os militares encontraram uma folha com anotações, possivelmente sobre venda de drogas, um telefone celular e ainda R$ 67. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Inhapim com todo o material apreendido.