Suspeito de cometer seis furtos detido em Inhapim

INHAPIM – A Polícia Civil de Inhapim conseguiu apurar a autoria de seis furtos (três motocicletas, dinheiro, motosserra e aparelhos eletroeletrônicos) ocorridos recentemente no município. Nesta quinta-feira (29), um indivíduo, 41 anos, foi detido pela PC no distrito de Santo Antônio do Alegre.

No momento de sua prisão, ele estava de posse de uma motocicleta Honda CG, furtada por ele no último sábado (24), no bairro Santo Antônio, e uma bucha de maconha, que foram devidamente apreendidas.

Segundo a PC, ele confessou a autoria de seis furtos ocorridos, sendo as motocicletas todas recuperadas e os demais produtos furtados foram trocados em “drogas”.

Ele foi conduzido para delegacia, onde foi ouvido e liberado.