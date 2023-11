Super Copa chega às Quartas de Final

CARATINGA- As oitavas de final da Super Copa Caratinga Fut6/Fut7 se encerraram na última sexta-feira (10). Em 58 partidas foram contabilizados o número de 489 gols marcados, aplicados 164 cartões amarelos e 26 cartões vermelhos.

Nesta terça-feira (14), na Arena Dário Grossi, terão início as Quartas de Final com a partida entre APEC (Piedade de Caratinga) x Os Galácticos F.C, às 19h30. A competição segue na sexta-feira (17) com as partidas: Amigos do Ticré F.C (Santa Bárbara do Leste) x E.C Dom Lara; Racing F.C x CASports e Santa Luzia F.C x Eucalipto E.C (Inhapim).

Os atletas Willian Coronel (E.C Dom Lara), Matheus Figueredo (Paulinho F.C) e Elton Amaral (Santa Luzia F.C) são os artilheiros da competição até aqui com 11 gols cada.

Confira os resultados das Oitavas de Final:

(Terça-Feira 07/11/2023)

Ganso F.C 4 x 5 Os Galaticos F.C

APEC 7 x 5 Niteroi F.C

(Quarta-Feira 08/11/2023)

Racing F.C 7 x 1 Unidos CTGA F.C

Al-Reds F.C 5 x 5 Amigos do Ticré F.C (Decisão por Shoot Out Al-Reds 1 x 2 Amigos do Ticré F.C)

(Quinta-Feira 08/11/2023)

Santa Luzia F.C 07 x 04 Wolves F.C

(Sexta-Feira 10/11/2023)

Palmeiras Aeroporto 1 x 5 E.C Dom Lara

Eucalipto E.C 2 x 2 Dom Correa (Decisão por Shoot Out Eucalipto E.C 1 x 0 Dom Correa)

Malacacheta F.C 0 x 3 CA Sports