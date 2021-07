Sicoob Credcooper promove “Live Arraiá da Cooperação”

CARATINGA- O Sicoob Credcooper realizará neste sábado (3), às 17h, a “Live Arraiá da Cooperação”.

A live faz parte do Dia C, o Dia de Cooperar, programa de responsabilidade social do cooperativismo brasileiro, iniciado em Minas Gerais em 2009, cujo foco principal é o incentivo ao voluntariado e aos impactos sociais transformadores nas comunidades.

O gerente Administrativo Brener Werneck destaca que o objetivo é transformar na prática os valores cooperativistas. O evento será destinado a arrecadar recursos que serão revertidos a instituições e famílias. “O Sicoob Credcooper vem trabalhando todos os anos com ações sociais e para este ano a live acontecerá em duas frentes. Parte do valor será destinado para compra de mantimentos dos hospitais Nossa Senhora Auxiliadora e São Sebastião de Inhapim. O restante será convertido em cestas básicas para ajudar as famílias nas cidades onde temos área de atuação”.

Para fazer as doações, as opções são através da chave PIX ou via transferência bancária para a Associação Credcooper. “Vale lembrar também que a cada R$ 30 doados, você receberá um cupom para concorrer a prêmios no dia da live”.

Brener finaliza deixando o convite para que moradores de Caratinga e região participem da live. “Para alegrar a nossa noite de sábado e valorizar os artistas locais, nossas atrações serão Lorena Soares e Daniel Gardone. Fica o convite para a comunidade participar conosco, o Sicoob Credcooper vem trabalhando suas bases, seus princípios cooperativistas e esse é mais um movimento que a cooperativa vem trabalhando com a comunidade. Junte a família, amigos e faça parte desta linda noite. Além de fazer o bem, você concorrerá a prêmios, vem com a gente”.

A live será transmitida pelo canal do Sicoob Credcooper no YouTube.

Como doar:

As doações podem ser feitas pela chave PIX- CNPJ 32.998.736/0001-97 ou via transferência bancária:

Banco: 756- Banco Sicoob S.A

Agência: 3219

Conta Corrente: 36.736-2

CNPJ: 32.998.736/0001-97

Nome: Associação Sicoob Credcooper