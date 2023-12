Setor de Serviços segue impulsionando o PIB de Caratinga

DA REDAÇÃO- Vinte e um municípios mineiros responderam por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, estimado em R$ 857,6 bilhões em 2021, conforme dados apresentados pela Fundação João Pinheiro (FJP) nesta sexta-feira (15/12).

Das 853 cidades, 50 representaram 66,8% do indicador, e 242 formaram 90% do resultado. Além de Belo Horizonte (12,3%), também se destacaram como base do PIB os municípios de Uberlândia (5%), Contagem (4,3%), Betim (3,9%) e Nova Lima (2,5%).

Ainda de acordo com os dados, em 2021, Caratinga tinha o PIB per capita de R$ 24.518,79. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 310 de 853 e na 2.677 de 5.570 entre todos os municípios. O PIB per capita é o indicador que representa a capacidade de geração de renda atribuída a cada pessoa de um determinado local. O PIB de Caratinga foi alavancado pelo setor de Serviços.

Confira os dados completos em Caratinga e região:

BOM JESUS DO GALHO

⦁ PIB a preços correntes

171.128,461 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

8.104,319 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

11.568,99 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

163.024,142 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

31.963,253 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

7.875,09 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

57.671,451 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

65.514,348 R$ (×1000) [2021]

CARATINGA

⦁ PIB a preços correntes

2.283.288,08 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

274.854,238 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

24.518,79 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

2.008.433,842 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

104.000,531 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

296.594,762 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

1.186.184,036 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

421.654,514 R$ (×1000) [2021]

CÓRREGO NOVO

⦁ PIB a preços correntes

38.526,414 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

1.114,576 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

14.332,74 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

37.411,838 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

6.586,302 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

3.115,302 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

9.846,317 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

17.863,918 R$ (×1000) [2021]

ENTRE FOLHAS

⦁ PIB a preços correntes

64.926,477 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

3.207,52 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

12.061,39 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

61.718,957 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

5.264,704 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

3.000,333 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

23.346,582 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

30.107,338 R$ (×1000) [2021]

IMBÉ DE MINAS

⦁ PIB a preços correntes

101.173,684 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

2.583,088 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

14.503,11 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

98.590,596 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

38.535,054 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

3.329,362 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

21.405,465 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

35.320,714 R$ (×1000) [2021]

INHAPIM

⦁ PIB a preços correntes

404.796,05 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

24.937,606 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

16.852,46 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

379.858,443 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

66.999,607 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

20.233,114 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

178.523,275 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

114.102,447 R$ (×1000) [2021]

PIEDADE DE CARATINGA

⦁ PIB a preços correntes

140.777,928 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

7.589,632 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

15.939,53 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

133.188,296 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

39.253,178 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

6.917,278 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

42.739,036 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

44.278,804 R$ (×1000) [2021]

PINGO-D’ÁGUA

⦁ PIB a preços correntes

52.719,504 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

1.958,329 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

10.483,1 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

50.761,175 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

2.499,084 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

2.811,395 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

17.363,707 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

28.086,99 R$ (×1000) [2021]

SANTA BÁRBARA DO LESTE

⦁ PIB a preços correntes

111.650,151 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

6.187,056 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

13.595,98 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

105.463,095 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

24.989,466 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

5.139,585 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

36.111,135 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

39.222,909 R$ (×1000) [2021]

SANTA RITA DE MINAS

⦁ PIB a preços correntes

151.813,178 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

15.082,703 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

20.733,84R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

136.730,476 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

22.990,289 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

30.233,904 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

46.293,941 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

37.212,343 R$ (×1000) [2021]

SÃO DOMINGOS DAS DORES

⦁ PIB a preços correntes

91.416,982 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

8.197,537 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

16.117,24 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

83.219,445 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

16.321,777 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

2.573,778 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

32.536,134 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

31.787,756 R$ (×1000) [2021]

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

⦁ PIB a preços correntes

104.241,098 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

4.364,104 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

15.565,34 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

99.876,993 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

27.810,621 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

4.946,393 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

31.027,27 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

36.092,71 R$ (×1000) [2021]

UBAPORANGA

⦁ PIB a preços correntes

167.990,879 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

9.496,559 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

13.424,24 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

158.494,319 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

36.452,759 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

9.774,606 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

52.908,862 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

59.358,091 R$ (×1000) [2021]

VARGEM ALEGRE

⦁ PIB a preços correntes

77.331,436 R$ (×1000) [2021]

⦁ Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

5.456,264 R$ (×1000) [2021]

⦁ PIB per capita

11.970,81 R$ [2021]

⦁ Valor adicionado bruto a preços correntes

71.875,172 R$ (×1000) [2021]

⦁ Agropecuária

4.868,037 R$ (×1000) [2021]

⦁ Indústria

3.692,281 R$ (×1000) [2021]

⦁ Serviços – Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

29.897,971 R$ (×1000) [2021]

⦁ Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

33.416,882 R$ (×1000) [2021]