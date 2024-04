SEMPRE EVOLUINDO

Associação Desportiva Cettatic e a busca por conquistas

CARATINGA – Quando falamos de rendimento esportivo é impossível não falar do Cettatic. Os tigres vêm consolidando uma sequência de conquistas sem precedentes, sendo também um projeto que está moldando treinadores.

Copa Menino Maluquinho

Para a direção do Cettatic, a Copa Menino Maluquinho foi uma confirmação não só da força competitiva, mas também do crescimento geral. “Nesta edição os tigres entraram mais uma vez do sub-09 ao 17 e nas categorias sub 09, 11 e 13 com times A e B”, disse a direção.

Visitantes ilustres

Na terça-feira (9), a Cettatic recebeu a visita de duas alunas do 5º período do curso de Educação Física – UNEC para acompanharem o treino de uma das turmas com os professores Renan Stocker e Ygor José. “Para a realização de um trabalho de campo proposto pela faculdade, fomos procurados pelas alunas para que vissem de perto como é o Treinamento Desportivo de Futsal/Futebol. Durante o período de treino, falamos sobre nossos valores, metodologia de ensino, planejamento de aulas, sobre os alunos etc. Sendo assim, vemos como nosso projeto tem crescido”, afirma a direção.

Regional da LCD

Vai começar o regional de base mais pesado de todo leste mineiro, que é o promovido pela Liga Caratinguense de Desportos (LCD) e os tigres estão focados para manter sua hegemonia, pois são atuais campeões sub11, 15 e 17. “O Cettatic sobe com a geração 2011 e 2012 para fechar as quatro coroas. O mesmo sub13 que no início deste ano já levantou um caneco na Copa Nacional. A expectativa e de jogos competitivos e assim colaborando com os alunos/atletas para seu desenvolvimento”, avalia a direção

Coach Ygor José

Uma das metas da Cettatic é formar novos treinadores e Ygor José é um desse exemplo. “Ele é um jovem amante do esporte, dedicado e estudioso que está encarando as oportunidades dentro do Cettatic como formação para o seu futuro. O aluno do 5º período de Educação Física também trabalha com a grade de funcional no projeto”. Finaliza a direção.