Segunda fase da operação “Caminhos de Minas” termina hoje

CARATINGA – A segunda fase da operação “Caminhos de Minas”, coordenada pela Polícia Militar (PMMG), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em rodovias por todo o estado, termina nesta quinta-feira (25).

A operação teve por objetivo prevenir e reprimir a criminalidade violenta, aumentando a sensação de segurança nas estradas mineiras.

De acordo com tenente Marcos Arthuzo, comandante do 3º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária de Caratinga, somente no primeiro dia da operação, nesta última segunda-feira (22), as equipes apreenderam drogas, carro clonado, além do aumento da fiscalização. “A primeira etapa da operação foi em fevereiro, tivemos um resultado bastante expressivo, e agora na segunda fase também, e o nosso foco é cercar na rodovia para que o crime não entre na área urbana”, disse o tenente.