Secretaria de Saúde inicia testagem em massa de profissionais da saúde e do sistema prisional

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga anunciou nesta quarta-feira (8), que a equipe iniciou a testagem em massa dos profissionais da saúde. A ação, que será feita periodicamente, a cada 15 dias, tem como proposta garantir que os trabalhadores exerçam as atividades com segurança no que se refere à pandemia do COVID-19.

A testagem em massa será feita também nos profissionais do sistema prisional. Jacqueline fala sobre a testagem e reitera que a população siga as recomendações de isolamento social.