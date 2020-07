Secretaria de Saúde inicia testagem em massa de 854 profissionais da saúde e do sistema prisional

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga anunciou ontem, que a equipe iniciou a testagem em massa dos profissionais da saúde. A ação, que será feita periodicamente, a cada 15 dias, tem como proposta garantir que os trabalhadores exerçam as atividades com segurança no que se refere à pandemia do covid-19.

A testagem em massa será feita também nos profissionais do sistema prisional. Jacqueline aproveitou a oportunidade para pedir que a população siga as recomendações de isolamento social.

Ao todo, 854 trabalhadores serão testados, distribuídos em 704 profissionais da área da saúde e 150 do sistema prisional, sendo 120 do presídio e 30 da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac). “Consideramos ser de extrema importância para que nossos profissionais exerçam diariamente a função com maior tranquilidade e proporcione para todos os pacientes, todos os que demandarem atendimento da nossa equipe de saúde. Também uma ação muito importante frente a essa política de segurança, para que os nossos profissionais do sistema prisional também proporcionem maior segurança para seus assistidos”, destaca a secretária de Saúde Jacqueline Marli.

A secretária ainda destaca que as medidas de isolamento social devem ser mantidas para toda a população. “É importante colocar que neste momento todos nós precisamos fazer a nossa parte. Nós enquanto administração estamos trabalhando para isso diariamente. Chamamos atenção de toda nossa população, uma vez que, os nossos números estão crescendo diariamente e é importante que tenhamos os devidos cuidados, a fim de que nós possamos minimizar o impacto desta pandemia em nossa região. Se você puder, fique em casa e se você necessita sair, que essa saída seja com segurança. Desta forma, você estará se cuidando, das pessoas que estão no seu entorno e nos ajudando a minimizar o impacto da pandemia no nosso município. Juntos, nós acreditamos que venceremos”, finaliza.