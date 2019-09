Secretaria de Saúde funcionará em novo endereço

Atendimento ao público está suspenso hoje devido à logística da mudança

CARATINGA- A partir de segunda-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passa a atender na Avenida Olegário Maciel, 382, 3º andar. Hoje não haverá atendimento ao público, tendo em vista a falta de suporte técnico e envolvimento com a logística da mudança de endereço da secretaria.

Conforme a Prefeitura de Caratinga, as novas instalações contam com acessibilidade para cadeirantes, pois as escadas do antigo endereço, que fica na mesma avenida, limitavam os atendimentos. Na nova estrutura também foi criado espaço para a sala do Conselho Municipal de Saúde. Houve uma reestruturação do setor de regulação e a montagem de uma sala para capacitações. O novo endereço também possibilita outras melhorias no fluxo de atendimento.

Pinturas e colocação de divisórias são os retoques finais realizados na última quarta-feira (11).