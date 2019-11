Sebrae Minas promove intercâmbio com empresários nas APAC de Caratinga

Evento é gratuito e contará com a presença da diretora do site Reclame Aqui

CARATINGA – Promover uma interação entre empresários e recuperandos, e ainda assim despertar no olhar de quem empreende a importância da reinserção social. Essa é a proposta do Café na APAC, que será realizado no dia 7 de novembro, em Caratinga. O evento faz parte do programa Próximos Passos, promovido pelo Sebrae Minas, em parceria com entidades do poder público e da sociedade civil. A atividade tem como objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos nas Associações de Proteção e Assistência ao Condenado – APACs e promover a inclusão dos recuperandos, por meio da sensibilização de empresários da região.

O Café na APAC contará com a presença da diretora de relacionamento do site Reclame Aqui, Gisele Paula, que ministrará uma palestra intitulada “Cliente Feliz Dá Lucro”. O evento será realizado no dia 7 de novembro, às 8h, na APAC.

Para analista do Sebrae Minas, Fabiana Schimitz, o evento propõe um intercâmbio entre a classe empresarial e a APAC, com o intuito de promover a reinserção social dos recuperandos. “O Sebrae Minas tem o compromisso de fazer com que a sociedade veja nos recuperandos e nas recuperandas uma opção de mão-de-obra especializada, que pode atuar no mercado de produtos e serviços, logo que retornarem à sociedade”, destaca a analista.

PRÓXIMOS PASSOS

O programa começou em 2016, quando alguns recuperandos da APAC de Caratinga buscaram o apoio do Sebrae para se formalizarem. No ano seguinte, aconteceu a primeira ação de sensibilização, com uma palestra para os recuperandos e, assim, surgiu a ideia de se desenvolver o programa em parceria com a entidade. O objetivo é capacitar os internos, reinseri-los no mercado, por meio da sensibilização de empresários da região, e melhorar a gestão da entidade, visando torná-la autossustentável.

Entre as ações já desenvolvidas pelo Sebrae na instituição, estão a realização de diagnóstico empresarial e proposta de plano de ação para o desenvolvimento das unidades produtivas da APAC. Por meio do programa Educação Empreendedora, o Sebrae tem capacitado professores da escola da APAC, com foco na melhoria da formação dos internos. Além disso, também são realizadas ações de aproximação da instituição com a comunidade local, entidades e poder público, criando um ambiente favorável para a reinserção dos recuperandos na sociedade.

SOBRE A APAC

Uma instituição dedicada à reintegração social de condenados que cumprem penas privadas de liberdade. Essa é a proposta de atuação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, que busca promover a humanização das prisões e oferecer alternativas para o condenado se recuperar.

A modalidade prisional, criada na década de 70 pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni, permite que o preso trabalhe enquanto cumpre sua pena, para facilitar sua reinserção social. Segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac), em média, 72% dos recuperandos assistidos não reincidem. Atualmente, existem no Brasil 122 APACs. Minas Gerais é o estado que concentra o maior número de unidades: são 39 em funcionamento – seis para mulheres –, que abrigam mais de três mil recuperandos.

UNIDADE CARATINGA

Em Caratinga, a APAC tem capacidade para 150 recuperandos, que estão distribuídos em regime fechado, semiaberto e semiaberto com trabalho externo. Todos eles estudam pela manhã e trabalham à tarde. A instituição possui diversas unidades produtivas voltadas para a capacitação dos recuperandos, como marcenaria, padaria, fábricas de pizzas, pré-moldados, vassouras e uniformes, além de ateliê de artesanato, escola, biblioteca e consultório odontológico.

SERVIÇO

Café na APAC

Data: 07/11

Caratinga

Horário: 8h

Local: APAC – Córrego Cachoeirinha (Bias) – Zona rural de Caratinga

Informações: (33) 3321-6829