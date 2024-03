Santa Bárbara do Leste realiza Capacitação PDI na Prática

Plano de Desenvolvimento Individual capacita a traçar um roteiro personalizado para alcançar seus objetivos profissionais e pessoais

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última segunda-feira (18) a Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Leste realizou uma capacitação para todos os funcionários da Rede Municipal de Educação, com tema ‘Inclusão na Prática’.

O evento contou ainda com a participação de secretários e educadores da região, que vieram participar e conhecer um pouco do trabalho exitoso realizado na inclusão de alunos pelo munícipio de Santa Bárbara do Leste.

O evento começou com uma palestra da psicopedagoga Ana Paula Patente que enfatizou a importância do PDI para o desenvolvimento de cada estudante. Logo após a secretária Meire reforçou a importância desse documento, e que ele não fique apenas no papel, sendo realmente colocado em prática, falou também da criação do NAEE (Núcleo de Atendimento Educacional Especializado) e da importância que ele tem tido para o município.

A coordenadora do NAAE Juliana Mota falou do trabalho que vem sendo realizado núcleo, e a importância desse momento de capacitação de toda rede, e reforçou a parceria com as escolas na construção de todo o trabalho. “Santa Bárbara do Leste pela criação do NAAE e todo o trabalho realizado na inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais tem sido referência em toda a região”.

Assessoria de Comunicação