Santa Bárbara do Leste realiza capacitação para os profissionais da Educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste, através da de Secretaria Municipal de Educação, tem trabalhado para informatizar todo o seu sistema educacional. Através dos serviços prestados pela empresa Versatec toda equipe administrativa tem sido capacitada para gerir o sistema do diário escolar digital.

Na última quarta-feira (5) foi a vez dos professores conhecerem a ferramenta e aprenderem a gerenciar e alimentar seus dados. Cerca de 80 profissionais receberam os ensinamentos divididos em turmas ao longo do dia.

Segundo a secretária de Educação, Esporte Cultura e Lazer Meire Débora, a informatização de todo o serviço escolar é fundamental para oferecer uma educação cada vez mais qualificada e transparente.

A partir desta capacitação os trabalhos dos professores com a ferramenta diário escolar digital começa de forma imediata.

Assessoria de Comunicação