Santa Bárbara do Leste ganha unidade da Sala Mineira do Empreendedor

Fruto de parceria entre Sebrae Minas, Prefeitura e Jucemg, espaço disponibilizará acesso a diversos serviços gratuitos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A cidade de Santa Bárbara do Leste terá à disposição os serviços oferecidos pela Sala Mineira do Empreendedor, que será inaugurada em 6 de julho, às 15h. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sebrae Minas, Prefeitura e Junta Comercial do estado de Minas Gerais (Jucemg), e tem o objetivo de beneficiar mais de 400 empreendedores do município.

Na Sala, é possível ter acesso a informações sobre como abrir uma empresa e conhecer produtos e serviços para aprimorar a gestão dos negócios. Além disso, serão disponibilizadas informações sobre participação em licitações, emissão de guias de recolhimento das taxas municipais para processo de formalização e declaração anual do Simples Nacional, entre outros.

Santa Bárbara do Leste será a sexta cidade da região a contar com os serviços da Sala Mineira do Empreendedor. Os espaços em funcionamento nas cidades de Inhapim, Córrego Novo, Pingo-d’Água, Ipaba e Caratinga atendem os mais de 12 mil empreendedores presentes nesses municípios.

A analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta destaca a importância de um ambiente que facilite a vida de quem deseja empreender. “O objetivo é desburocratizar alguns processos voltados para pequenos negócios, além de proporcionar um canal direto para esclarecimentos de dúvidas e acesso às informações e serviços oferecidos pelo Sebrae Minas”, afirma.

Serviços oferecidos pela Sala Mineira do Empreendedor:

-Responder à consulta de viabilidade do negócio.

-Adequar e integrar a Redesimples por meio do Minas Fácil.

-Protocolo do licenciamento municipal de MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa), EPP (Empresas de Pequeno Porte) e demais empresas.

-Emissão das Guias de Recolhimento das taxas municipais (formalização, alteração e baixa), e do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).

-Declaração Anual do Simples Nacional – Microempreendedor Individual DASN SIMEI.

-Cumprir os prazos pactuados com a Jucemg para emissão da inscrição municipal e alvará de localização e funcionamento.

-Orientação prévia sobre o processo de registro e de licenciamento municipal.

-Como se tornar um fornecedor da Prefeitura.

-Processos de aquisições públicas municipais em andamento.

-Mapa de oportunidades para o empreendedor.

-Distribuição de material informativo.