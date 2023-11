Santa Bárbara do Leste confraterniza com agricultores

Durante o evento, produtores de cafés de qualidade também foram premiados

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realizou na última sexta-feira (24), mais uma edição do evento “Café com Agricultor”. A programação contou com sorteio de brindes, música ao vivo, homenagem aos agricultores, além de entrega de prêmios aos campeões do Concurso de Qualidade dos Cafés.

A prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles recepcionaram aos agricultores, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do Agro na localidade.

Wilma fez questão de enfatizar a diversificação de produção no município. “É com muita alegria que a gente vem para essa sexta edição, nosso agricultor é uma força que move Santa Bárbara do Leste e nós fazemos esse evento para prestigiá-los, motivá-los e hoje, especialmente, queremos mostrar que Santa Bárbara é muito forte no café, temos melhorado muito nossa qualidade. Mas, Santa Bárbara vai muito além do café. A agricultura vai muito além do café. É um apoio aos nossos agricultores em geral, nós temos uma agricultura muito forte no município. Ficam nossos agradecimentos a todos os participantes”.

A prefeita Wilma também fala sobre as iniciativas do executivo para incentivar o produtor rural nas suas atividades. “Desde o início, nossa concepção do evento era que nós motivássemos os nossos produtores na melhoria da sua produção e, através disso, também a sua renda. O evento vem a coroar todo o trabalho que é feito durante todo o ano, mas, temos visto o empenho dos nossos produtores em se qualificar na produção. Ao longo do ano vários cursos, capacitações são ofertadas, eles têm prestigiado nessa qualificação e os produtores estão colhendo os frutos. Os produtores estão sendo premiados, bem colocados nos concursos da região, isso é motivo de muito orgulho pra nós”.

A vice-prefeita Beth Leles disse que a mensagem é de agradecimento. “Além de não só contribuírem com a economia dentro de casa, mas, com nosso município e com o País em geral. Esse evento é para agradecer e mostrar que são especiais. Nós viemos da família de agricultores, sabemos a importância que é motivá-los a se qualificarem”.

CONCURSO

Durante o Café com o Agricultor, foram apresentados os campeões do Concurso de Qualidade dos Cafés de Santa Bárbara do Leste.

Na categoria Café Natural foram premiados Warley Lopes de Faria (1° lugar), Robinho Vicente da Costa (2° lugar) e Célio Ribas (3° lugar). Já na categoria Cereja Descascado o ganhador foi Joel Diniz.