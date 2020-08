Sancionada lei que autoriza município a aderir a consórcio do SAMU

Convocação de profissionais para prestação temporária dos serviços já teve início

CARATINGA- Após aprovação pela Câmara, foi sancionada ainda na segunda-feira (17), a Lei n° 3781/2020, que autoriza o município a aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas – Consurge.

A partir do documento, a prefeitura fica autorizada a aderir e ratificar o Protocolo de Intenções do Consurge e a celebrar Contrato de Rateio com o consórcio. A lei entrou em vigor no dia 17, retroagindo seus efeitos a 12 de agosto de 2020.

A base do SAMU em Caratinga funcionará no Corpo de Bombeiros. Recentemente, o município recebeu alguns equipamentos para funcionamento dos serviços.

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Consurge já está convocando os candidatos para contratação temporária e atuação nas bases do SAMU Regional Vale do Aço em Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.

Em decorrência da pandemia do Coronavírus, eles devem enviar por e-mail os documentos digitalizados. As orientações quanto a treinamento e exame admissional serão feitas posteriormente.

O consórcio salientou “não ter nenhuma obrigação assumida anteriormente pelo órgão que realizou o processo seletivo e pela empresa Global que foi responsável pela execução e que a utilização do resultado do processo seletivo realizado pelo Cisvales se dá exclusivamente em razão do princípio da impessoalidade nas contratações”.

Para Caratinga foram convocados os 30 primeiros colocados para o cargo de Condutor Socorrista, 14 para Técnico de Enfermagem, 31 para Médico Intervencionista / Regulador e 41 candidatos para vaga de enfermeiro.