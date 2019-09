Saldo negativo na geração de emprego no mês de agosto

Caged aponta que Caratinga registrou mais demissões do que contratações

DA REDAÇÃO – Pelo quinto mês consecutivo, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas adicionais no mercado de trabalho foi 121.387, que é o saldo positivo decorrente 1.382.407 admissões e de 1.261.020 desligamentos. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última quarta-feira (25) pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Porém Caratinga contrariou a tendência nacional e apresentou saldo negativo, menos 15 vagas. Em agosto o município gerou 654 admissões e 669 demissões.

BRASIL

O resultado de agosto representa uma variação de 0,31% em relação ao mês anterior. Foi o melhor resultado para o mês de agosto desde 2013, segundo os números. No acumulado de 2019 foram criados 593.467 novos postos, com variação de 1,55% do estoque do ano anterior. No mesmo período de 2018 houve crescimento de 568.551 empregos.

Entre os principais setores da economia, quatro tiveram saldo positivo de emprego e em dois houve mais fechamento de vagas no mês encerrado em agosto. Lidera o número de empregos gerados a área de serviços (61.730 postos), seguida por comércio (23.626), indústria de transformação (19.517), construção civil (17.306), administração pública (1.391) e extrativa mineral (1.235). Apresentaram saldo negativo a agropecuária (-3.341 postos) e os serviços industriais de utilidade pública/SIUP (-77 postos).

REGIÕES E SALÁRIO MÉDIO

Todas as cinco macroreegiões do país registraram saldo positivo de emprego em agosto. No Sudeste, foram criados 51.382 novos empregos, seguido por Nordeste (34.697), Sul (13.267), Centro-Oeste (11.431) e Norte (10.610).

O salário médio de admissão em agosto de 2019 foi de R$ 1.619,45 e o salário médio de desligamento, de R$1.769,59. Em termos reais (mediante deflacionamento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC) houve aumento de 0,44% no salário de admissão e 0,09% no salário de desligamento em comparação ao mês anterior. Em relação ao mesmo mês do ano anterior foi registrado crescimento de 1,97% para o salário médio de admissão e de 1,02% para o salário de desligamento.

REFORMA TRABALHISTA

Com base nas regras da reforma trabalhista, que permite acordo de demissão entre patrões e empregados, o Caged registrou um total de 18.420 desligamentos nessa modalidade, que representa 1,5% do total envolvendo 13.351 estabelecimentos, em um universo de 12.105 empresas.

O mês de agosto também registrou 12.929 admissões e 6.356 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, em que o empregado fica à disposição do empregador, mas só recebe quando é convocado a trabalhar. Esse tipo de contratação gerou, no mês passado, um saldo de 6.573 empregos, envolvendo 3.239 estabelecimentos e 2.830 empresas contratantes. Um total de 85 empregados celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador intermitente.

Foram registradas em agosto 7.804 admissões em regime de tempo parcial e 5.154 desligamentos, gerando saldo de 2.650 empregos, envolvendo 4.211 estabelecimentos e 3.583 empresas contratantes. Um total de 44 empregados celebrou mais de um contrato em regime de tempo parcial.

-15 VAGAS

No mês de agosto, Caratinga apresentou saldo negativo na geração de emprego, foram menos 15 vagas. Neste período o município gerou 654 admissões e 669 demissões. Esses números negativos são reflexos da movimentação no setor de agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, que teve saldo de menos 81 registros em carteira, tendo apresentado apenas 24 contratações e 105 desligamentos. Esse saldo ruim está ligado ao fim da colheita do café. Outro setor com números negativos é a administração pública, que gerou 11 admissões e 12 dispensas (-1).

O setor de serviços foi o destaque entre aqueles que tiveram números positivos, saldo de 50 vagas, pois apresentou 326 contratações e 276 desligamentos. Em seguida surge o setor de comércio, que contou em agosto com 184 admissões e 177 demissões, superávit de sete postos de trabalho. A indústria de transformação gerou seis postos de trabalho, tendo contado com 72 admissões e 66 dispensas. Já a construção civil teve 35 contrações e 32 demissões, saldo de três registros em carteira. Por fim, o setor extrativa mineral teve números modestos, duas contratações e um desligamento, saldo de uma vaga.

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 654 65,73 995 0,42 155.999 0,05 1.382.407 2) Desligamentos 669 66,30 1.009 0,45 150.104 0,05 1.261.020 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 15.427 60,83 25.359 0,39 3.994.667 0,04 38.410.428 Total de Estabelecimentos 4.224 46,52 9.080 0,45 939.501 0,05 8.214.037 Variação Absoluta -15 -14 5.895 121.387

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 24 28,92 83 0,19 12.421 0,03 77.532 2) Desligamentos 105 43,39 242 0,44 24.024 0,13 80.873 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 526 24,03 2.189 0,19 271.455 0,03 1.556.242 Total de Estabelecimentos 211 22,30 946 0,25 85.592 0,04 529.863 Variação Absoluta -81 -159 -11.603 -3.341

Setor: Administração Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 11 100,00 11 2,81 392 0,19 5.672 2) Desligamentos 12 100,00 12 3,99 301 0,28 4.281 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 258 15,40 1.675 0,28 91.048 0,03 848.639 Total de Estabelecimentos 9 14,75 61 0,31 2.893 0,03 26.055 Variação Absoluta -1 -1 91 1.391

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 326 81,30 401 0,54 60.675 0,05 598.900 2) Desligamentos 276 80,23 344 0,52 52.573 0,05 537.170 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 6.765 77,54 8.725 0,42 1.608.556 0,04 17.226.870 Total de Estabelecimentos 1.945 53,30 3.649 0,44 438.747 0,05 3.986.504 Variação Absoluta 50 57 8.102 61.730

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 184 64,56 285 0,55 33.619 0,06 329.760 2) Desligamentos 177 69,69 254 0,55 32.312 0,06 306.134 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 5.349 61,65 8.677 0,57 934.425 0,06 9.012.881 Total de Estabelecimentos 1.502 45,63 3.292 0,53 280.757 0,06 2.596.408 Variação Absoluta 7 31 1.307 23.626

Setor: Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 72 44,44 162 0,28 25.504 0,03 227.941 2) Desligamentos 66 62,26 106 0,31 21.577 0,03 208.424 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 1.588 55,10 2.882 0,21 746.775 0,02 7.178.109 Total de Estabelecimentos 275 45,99 598 0,36 76.993 0,04 658.843 Variação Absoluta 6 56 3.927 19.517

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 35 68,63 51 0,17 21.191 0,03 131.721 2) Desligamentos 32 64,00 50 0,18 17.928 0,03 114.415 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 757 75,32 1.005 0,31 246.427 0,04 1.975.590 Total de Estabelecimentos 262 55,86 469 0,56 47.150 0,07 374.414 Variação Absoluta 3 1 3.263 17.306

Setor: Extrativa Mineral