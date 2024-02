Saiba quantas pessoas têm água, esgoto, banheiro e coleta de lixo na região

DA REDAÇÃO- Novos dados divulgados do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram como é o acesso ao saneamento básico e à coleta de lixo nos municípios.

Em 2022, as formas consideradas adequadas de abastecimento de água eram rede de distribuição, poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba e fonte, nascente ou mina.

São duas as formas consideradas adequadas de descarte adequado de esgoto: o esgoto que vai para as redes públicas de coleta (geral ou pluvial) ou para fossas sépticas ou com filtro, ainda que depois de passar por esses equipamentos não sejam destinados para essas redes.

Conforme os dados divulgados, Caratinga registrou 99,62% dos moradores com abastecimento adequado de água. 88,67% dos moradores são atendidos com coleta de lixo. Confira os dados completos.