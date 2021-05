Saiba indicadores que levaram Caratinga para a Onda Amarela

CARATINGA- A onda amarela do Plano Minas Consciente teve início neste sábado (01/05) em Caratinga e região. Os indicadores por macro e microrregião foram divulgados nesta sexta-feira (30/04).

A Cor de Onda recomendada é equivalente à Cor do Grau de Risco da região. No tocante aos pesos, os indicadores de assistência, neste momento, possuem peso maior, “pois em última instância toda ação reflete na capacidade do sistema de saúde em absorver a demanda por atendimento”, como cita o relatório do Comitê Especial Covid, que faz a avaliação semanalmente.

O Estado ainda cita que os dados de confirmação total de casos, que também abarcam a testagem rápida em sua composição, possuem peso menor quando comparados aos dados que utilizam apenas dados de confirmação laboratorial (RT-PCR) e internações, “devido à maior qualidade e acurácia destes últimos”.

A positividade atual de casos confirmados em Caratinga está em 58%. O percentual de ocupação de UTI Adulto Exclusivo Covid é de 69%.

Data de Atualização: 27/04/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 0 4 0 4 VALE DO AÇO 221 51% 75% 77% 76% 10,6 8,1

Data de Atualização: 27/04/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual 25/04 a 01/05 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 02/05 a 09/05 Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -15% -54% 14 18 Vermelha 0 Amarela 74%

Data de Atualização: 27/04/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 0 4 0 4 VALE DO AÇO CARATINGA 177 58% 90% 66% 69% 25,4 19,6 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 227 45% 67% 74% 73% 9,3 6,8 VALE DO AÇO IPATINGA 241 48% 63% 96% 95% 1,4 1,1

Data de Atualização: 27/04/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 25/04 a 01/05 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 02/05 a 09/05 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA -3% -56% 16 16 14 Vermelha 0 Amarela 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -26% -67% 14 14 14 Vermelha 0 Amarela 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA -17% -40% 26 26 14 Vermelha 0 Vermelha 68,7%