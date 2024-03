Sai lista de municípios habilitados no ICMS Esportivo

DA REDAÇÃO- Pelo terceiro ano consecutivo, Minas Gerais bateu o recorde de municípios aptos a participarem do programa do Governo do Estado do ICMS Esportivo, referente ao ano-base 2023.

Ao todo, 580 (68%) dos 853 municípios mineiros comprovaram o pleno funcionamento de seus Conselhos Municipais de Esportes, critério fundamental para a habilitação.

Os recordes anteriores, de 2022 e 2021, foram 556 e 470 municípios com conselhos ativos, respectivamente, um aumento de 24 em relação ao ano anterior.

A lista definitiva foi divulgada nesta segunda-feira (18/3) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), por meio da Subsecretaria de Esportes (Subesp). Ela foi desenvolvida após a conclusão da análise dos recursos enviados pelos municípios contra a inabilitação de seus conselhos.

Próxima etapa

Os municípios habilitados devem cadastrar e comprovar os programas/projetos realizados em 2023 até o dia 30/3/2024 no Sistema de Informação ICMS Esportivo.

ICMS Esportivo

É um mecanismo que incentiva a organização e implementação de políticas públicas esportivas nos municípios, por meio do fomento à criação e manutenção de conselhos municipais de esportes e realização de programas e projetos esportivos.

Confira os municípios da região habilitados:

Caratinga

Entre Folhas

Inhapim

Piedade de Caratinga

Pingo-d’Água

Santa Rita de Minas

São Domingos das Dores

Ubaporanga