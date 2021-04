“Resultado indetectável” para exame de idoso que teve caixão violado em Santa Bárbara do Leste

Casu afirma que não descarta infecção, uma vez que o paciente apresentava apenas três dias de sintomas e não foi possível realizar contraprova

Em nota de esclarecimento emitida na noite desta quarta-feira (28), o Casu- Hospital Irmã Denise apresentou o resultado do exame do paciente de Entre Folhas, sepultado no último domingo (25), em Santa Bárbara do Leste. O caso repercutiu após o caixão lacrado ter sido violado por um vereador. O hospital disse que teste apresentou resultado "indetectável", mas, não descarta infecção. Confira a nota na íntegra:

“O Casu – Hospital Irmã Denise esclarece que o paciente do sexo masculino, de 91 anos, residente em Entre Folhas deu entrada na UTI covid-19 da unidade na madrugada do dia, 25 de abril de 2021, transferido via SUS Fácil da UPA Caratinga, já intubado. O laudo foi direcionado ao hospital, por meio da central de regulação, como caso suspeito para covid-19. O paciente apresentava sintomas graves e sugestivos para a covid-19 há aproximadamente 03 dias. O paciente veio a óbito na mesma data, sem o resultado do teste RT-PCR, que foi colhido e enviado a Funed para avaliação.

Informamos que o teste apresentou resultado indetectável, porém não podemos considerar que é um resultado conclusivo e nem descartar a infecção, uma vez que o paciente apresentava apenas 03 dias de sintomas, e devido ao óbito não foi possível realizar a contra prova do exame. Esclarecemos ainda, que todos os protocolos previstos foram seguidos, e que as declarações de óbito dos pacientes que são considerados suspeitos seguem as orientações do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Ministério da Saúde (MS), o velório é proibido pelas instancias sanitárias do governo, devido à alta transmissibilidade do vírus, trata-se de uma medida sanitária de segurança que se aplica a todo o país.

Registramos a nossa solidariedade com os familiares enlutados”.