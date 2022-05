Renda de almoço beneficente reforça banco de cadeiras do Rotary Club Caratinga

CARATINGA– Após a realização do almoço beneficente no dia 10 de abril, uma promoção do Rotary Club Caratinga em parceria com a Casa da Amizade, o banco de cadeiras do clube de serviço ganhou um reforço importante. Foram adquiridas 20 novas cadeiras.

O presidente Vinícius Ângelo faz um balanço positivo do evento. “Foram vendidos 270 ingressos. Quero deixar o agradecimento a toda a sociedade de Caratinga e região que nos acompanhou e garantiu esse sucesso em relação ao nosso evento. Estamos prestando contas, através desse almoço conseguimos juntamente com a Casa da Amizade uma doação através de um amigo de 10 cadeiras de rodas e com o dinheiro do almoço conseguimos também comprar 10 cadeiras de banho, totalizando 20 cadeiras”.

O banco agora passa a contar com 170 itens. Conforme Vinícius, muitas pessoas procuram o projeto realizado pelo Rotary. “A campanha foi realizada porque a procura, a demanda, estava muito grande. Então buscamos atender a essa demanda crescente. Agradeço por confiarem no nosso trabalho e nosso projeto que atende não só Caratinga, mas, a região”.

Marinho Magalhães, tesoureiro do Rotary Club Caratinga e responsável pela distribuição e controle dos itens destaca que são muitas as opções para atender às necessidades da população. “Com certeza vai trazer muitos benefícios para nossa população, pois, hoje a procura é muito grande. Para não faltar itens, fazemos essa promoção, para adquirir mais. Temos lá camas hospitalares, cadeiras de banho e rodas, bengalas, muletas, bota ortopédica e muitos desses bens são doados pela própria população. Somos muito gratos a todos que participam desses projetos”.

Os itens ficam depositados na Avenida João Caetano do Nascimento, 1642. “É só ligar no 3321-4444, falar comigo ou minha filha. Estamos prontos para servir a população. É por empréstimo, mas, não exigimos tempo de devolução, se a pessoa precisar por um longo tempo não tem problema. Nos sentimos lisonjeados em poder ajudar e contribuir com as pessoas que necessitam. Faz muito bem”, finaliza Marinho.