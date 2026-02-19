Ônibus de ferro-velho pega fogo às margens da BR-116, em Santa Rita de Minas

Um ônibus antigo foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (19), em um ferro-velho localizado às margens da BR-116, na altura do quilômetro 534, próximo ao município de Santa Rita de Minas.

De acordo com as primeiras informações, o fogo começou no início da manhã e chamou a atenção de quem passava pelo local devido à intensa fumaça. O veículo estava fora de circulação e não havia passageiros no momento do incêndio.

As causas do fogo ainda serão apuradas. Equipes de emergência foram acionadas para conter as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para outras áreas do ferro-velho.