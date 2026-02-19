Facebook Instagram Youtube Twitter

Homem denuncia tentativa de homicídio após cobrança de dívida em Dom Cavati

Um homem de 35 anos relatou ter sido vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (19Fev26), por volta de 0h20, em Dom Cavati.

Segundo a vítima, há cerca de dois meses ela teria emprestado R$ 450,00 a um colega de trabalho, que ainda não havia quitado a dívida. Na noite dos fatos, foi até a residência do suposto devedor para tratar do pagamento. De acordo com informações da Polícia Militar, obtidas pela equipe de jornalismo da Rádio Clube de Inhapim, após breve conversa, o homem deixou o local e passou a enviar mensagens indicando outro ponto de encontro na cidade, para até então realizar o pagamento da divida.

Durante o deslocamento, a vítima percebeu a presença de um terceiro indivíduo nas proximidades e, já próximo à Vila Machado, teria visto o suspeito apontar uma arma de fogo em sua direção. Ela relatou ter ouvido apenas um “clique”, indicando possível falha no disparo, e conseguiu correr sem ser atingida.

A Polícia Militar realizou diligências e localizou um dos suspeitos, que tentou fugir ao notar a presença da viatura, mas foi abordado. Ele negou envolvimento e afirmou não portar arma de fogo. O outro envolvido e a suposta arma não foram encontrados até o encerramento da ocorrência.

O suspeito detido foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fonte: Rádio Clube de Inhapim

