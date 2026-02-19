Homem denuncia tentativa de homicídio após cobrança de dívida em Dom Cavati

Um homem de 35 anos relatou ter sido vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (19Fev26), por volta de 0h20, em Dom Cavati.

Segundo a vítima, há cerca de dois meses ela teria emprestado R$ 450,00 a um colega de trabalho, que ainda não havia quitado a dívida. Na noite dos fatos, foi até a residência do suposto devedor para tratar do pagamento. De acordo com informações da Polícia Militar, obtidas pela equipe de jornalismo da Rádio Clube de Inhapim, após breve conversa, o homem deixou o local e passou a enviar mensagens indicando outro ponto de encontro na cidade, para até então realizar o pagamento da divida.

Durante o deslocamento, a vítima percebeu a presença de um terceiro indivíduo nas proximidades e, já próximo à Vila Machado, teria visto o suspeito apontar uma arma de fogo em sua direção. Ela relatou ter ouvido apenas um “clique”, indicando possível falha no disparo, e conseguiu correr sem ser atingida.

A Polícia Militar realizou diligências e localizou um dos suspeitos, que tentou fugir ao notar a presença da viatura, mas foi abordado. Ele negou envolvimento e afirmou não portar arma de fogo. O outro envolvido e a suposta arma não foram encontrados até o encerramento da ocorrência.

O suspeito detido foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

