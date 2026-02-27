Fortes chuvas provocam alagamentos, deslizamentos e danos em Taparuba e Ipanema

TAPARUBA/IPANEMA – As fortes chuvas que atingiram municípios da região durante a madrugada desta sexta-feira (27) causaram alagamentos, deslizamentos de terra e prejuízos materiais. Apesar dos danos, não há registro de feridos até o momento.

Em Taparuba, a chuva intensa afetou tanto a área urbana quanto comunidades rurais. Em alguns pontos da cidade, a água invadiu residências e estabelecimentos comerciais.

Na estrada que liga o município à comunidade de Três Barras, uma cratera se abriu na pista e acabou puxando um carro que passava pelo local. O motorista não sofreu ferimentos.

Equipes da administração municipal realizam levantamento dos prejuízos e avaliam as providências a serem adotadas. Na manhã desta sexta-feira, o nível das águas começou a baixar.

Alagamentos e deslizamentos em Ipanema

Em Ipanema, as chuvas também provocaram transtornos significativos. De acordo com informações divulgadas pela Brigada Municipal, houve alagamentos em áreas urbanas e deslizamentos de terra na zona rural.

Um veículo que estava estacionado na travessia entre os bairros das Irmãs e São Francisco, após apresentar defeito mecânico, foi arrastado pela força da água.

Segundo o cabo José Carlos, da Brigada Municipal, o nível do córrego que corta a cidade subiu de forma considerável, resultando em pontos de alagamento em residências situadas em áreas mais baixas.

Na zona rural, foram registrados deslizamentos de massa que provocaram obstrução de vias e interrupção do tráfego em determinados trechos. Em um dos casos, um deslizamento de encosta atingiu parte de uma residência. As equipes estiveram no local, adotaram medidas de segurança e realizaram avaliação de riscos.

A Brigada atua em conjunto com a Defesa Civil de Ipanema, prestando assistência às famílias afetadas e realizando vistorias em imóveis atingidos, especialmente em áreas de encosta, onde o solo permanece encharcado devido ao volume acumulado de chuva.

A administração municipal informou que tem disponibilizado recursos para atendimento das ocorrências, mitigação de riscos e apoio às famílias atingidas.

Informações: Portal Caparaó