Evento “Cultura no Parque – Especial de Verão” reúne serviços, negócios e atrações culturais em Inhapim

INHAPIM – O evento “Cultura no Parque – Especial de Verão” movimentou o Parque de Exposições Municipal Onofre Elias dos Santos ao reunir, em um mesmo espaço, atividades culturais, prestação de serviços e iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia local. A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

A programação incluiu feira livre da agricultura familiar, com comercialização de produtos locais, além de estandes de artesanato, café especial, plantas ornamentais, setor imobiliário, venda e consórcio de veículos e ações de empreendedorismo infantil.

Instituições de apoio ao desenvolvimento econômico, como Banco do Nordeste, Sicoob e Sebrae, por meio da Sala Mineira do Empreendedor, participaram oferecendo orientações e informações voltadas aos pequenos negócios.

O evento contou ainda com praça de alimentação, serviço de restaurante e Espaço Kids, garantindo estrutura para receber famílias ao longo do dia.

Na área cultural, o público acompanhou apresentações da banda Samba da Amizade, da Banda Regional Fanfarra e do grupo BaruíBão, com foco na valorização de artistas locais.

Outras secretarias municipais também participaram da ação. A Secretaria de Meio Ambiente realizou a distribuição de mudas de árvores; a Secretaria de Saúde ofereceu serviços como avaliação odontológica e vacinação; a Secretaria de Educação promoveu atividades pedagógicas; a Secretaria de Serviço Social desenvolveu ações voltadas ao público infantil; a Secretaria de Esportes incentivou práticas esportivas; e a Secretaria de Agricultura participou com ações de apoio ao produtor rural.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, uma nova edição do evento já está em fase de planejamento e deve ocorrer no mês de abril.

Assessoria de Comunicação