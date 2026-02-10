Cursos gratuitos na região

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar, em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais e entidades cooperadas, promove até o sábado (14), uma extensa programação de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS). As capacitações acontecem em municípios das regiões dos Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri, com foco no fortalecimento do agro e na promoção de conhecimento e qualificação para o meio rural.

Ao todo serão realizados 40 cursos em 29 municípios da área de abrangência do Escritório Regional de Governador Valadares. Nesta semana, serão realizados três cursos em Belo Oriente, com destaque para a capacitação em Operador de Aeronaves Não Tripuladas (Drone) e Equitação; um curso em Inhapim, voltado à operação de sistemas de irrigação localizada; um curso em Novo Oriente de Minas, na área de operação de escavadeira/retroescavadeira; e um curso em Timóteo, com foco na manutenção de roçadeiras, motosserras e similares.

As ações acontecerão nos seguintes municípios: Águas Formosas, Aimorés, Alvarenga, Ataléia, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Fronteira dos Vales, Inhapim, Ipanema, Jampruca, Ladainha, Machacalis, Malacacheta, Marliéria, Mutum, Novo Oriente de Minas, Peçanha, Pocrane, Santa Rita do Itueto, São Domingos das Dores, São Geraldo da Piedade, São João do Oriente, São João Evangelista, Timóteo, Umburatiba e Virgolândia. No município de São Domingos das Dores, o curso de Trabalhador da Cultura do Café / Torra de Café teve início na segunda-feira (9).

Os cursos são oferecidos gratuitamente, com o objetivo de fomentar a capacitação e a qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais ou as entidades cooperadas de cada município, responsáveis pela organização das inscrições e mobilização dos participantes.

Confira os cursos previstos na região:

Trabalhador da Cultura do Café / Preparo do Café Pós-Colheita Via Seca

Data: 11/02/26 a 12/02/26

Município: POCRANE

Escritório Regional: ER04-GOVERNADOR VALADARES

Contato: SINDICATO RURAL DE POCRANE

Telefone: (33) 99957-7887

Mobilizador: DELOSMAR FERNANDES DA ROCHA

Celular: (12) 98817-5790

Trabalhador da pecuária (equinos) / Equitação

Data: 11/02/26 a 14/02/26

Município: BOM JESUS DO GALHO

Escritório Regional: ER04-GOVERNADOR VALADARES

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO GALHO

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Celular: (33) 98861-6623

Trabalhador na operação de sistema de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento)

Data: 10/02/26 a 14/02/26

Município: INHAPIM

Escritório Regional: ER04-GOVERNADOR VALADARES

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: WAGNER TEIXEIRA PINTO

Celular: (33) 99914-9900