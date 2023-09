REGIONAL: VAI COMEÇAR A DECISÃO

No domingo (1/10), Santa Bárbara recebe o Vermelhense

DA REDAÇÃO – Tá chegando a hora! Domingo (1/10), às 10h, o estádio municipal Francisco Ferreira Maia, em Santa Bárbara do Leste, será palco da primeira partida que começa a decidir o título do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Santa Bárbara e Vermelhense entram em campo para os primeiros 90 minutos da decisão.

O Santa Bárbara busca seu quarto título. O Tubarão levantou a taça em 2006 e 2007. Ficou fora de várias edições da competição, retornou em 2019, quando, chegou à final. Porém, perdeu nos pênaltis para o São Judas que jogava seu primeiro campeonato. A competição não foi realizada nos anos de 2020 e 2021 por causa da pandemia de COVID 19. O certame voltou a ser realizado em 2022, o Tubarão conquistou o tricampeonato depois de bater o Limoeiro em casa por 3 a 0, e depois no estádio Dr. Maninho por 1 a 0. Mantendo alguns remanescentes de 2019, e contando exatamente com o técnico campeão daquele ano, o Tubarão também conquistou a tradicional Copa do Café. Contando com apoio da apaixonada torcida dentro e fora de casa, o Santa Bárbara conta ainda com uma ótima sequência de trabalho, um time acostumado a jogar junto e os gols do artilheiro Eraldo

O Esporte Clube Vermelhense joga pela primeira vez o Regional desde o retorno do certame em 2002. Acostumado a conquistas de diversos torneios na região de Vermelho Novo, o Leão tem como grande sonho, conquistar pela primeira vez o título do campeonato mais antigo, tradicional e importante da região Leste e Zona da Mata mineira. O alvirrubro vem se preparando desde o ano passado, quando toda a diretoria esteve presente na final de 2002, assistindo de perto a final entre Santa Bárbara e Limoeiro no estádio Dr. Maninho. Ao final da partida, o presidente Fabiano não perdeu tempo, foi ao gramado, e fez o convite ao técnico Webert Corrêa “Beto” para montar o projeto do Vermelhense para 2023 e dirigir o time, tendo como objetivo chegar a grande final.

A expectativa é de um grande público para a primeira partida da decisão. As equipes que estavam no grupo A na primeira fase do campeonato, já se encontraram, uma vitória do Tubarão por 1 a 0 na primeira rodada em casa, e depois, empate em 2 a 2 na última rodada da fase de grupos.

Pode pintar “lei do ex”

Indiscutivelmente a decisão tem tudo para termos dois grandes jogos. Afinal, ambos contam com elencos com muita qualidade. O Tubarão sem dúvida é o time mais entrosado da região. Jogadores que vem atuando juntos a três temporadas não apenas no Regional.

Por outro lado, jogadores experimentes, e muito importantes na campanha do Vermelhense, foram campeões este ano da Copa do Café, vestindo exatamente a camisa azul e branco do Santa Barbara: Goleiro Goiaba, os volantes Micael e o capitão Edson, Michelzinho, Vitinho, além do histórico zagueiro Raí.

Torcidas dão show

A 45ª edição do Campeonato Regional tem sido marcada pela bela participação das torcidas. Desde a primeira fase, times de massa, tem contado com apoio vindo das arquibancadas. Esplanada e ASBJ são ótimos exemplos. A média de público de algumas equipes, chegaram a ser melhor que alguns campeonatos estaduais profissionais.

Neste primeiro encontro da final, sem dúvida a Tubateria, organizada do Santa Bárbara fará seu show como sempre. Um ingrediente primordial para o Tubarão conquistar o Tetra.

Pela primeira vez numa final de Campeonato Regional, o Vermelhense também tem contado com a força vinda das arquibancadas do Vermelhão. A simpática cidade de Vermelho Novo tem respirado futebol e sonhado com a taça de campeão. Sem dúvida, o segundo jogo da final no dia 8 de outubro, também terá show da torcida alvirrubra.