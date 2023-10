Regional LCD: Vermelhou!

Edição deste ano teve campeão inédito

VERMELHO NOVO – Toda expectativa, criada em torno da decisão do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos 2023 foi cumprida além do esperado neste domingo (8). A segunda partida da decisão entre Vermelhense e Santa Bárbara, literalmente parou a cidade de Vermelho Novo. Depois do empate em zero a zero em Santa Bárbara no jogo de ida, a disputa pelo título ficou totalmente aberta para o segundo e decisivo confronto. A cidade se preparou durante a semana para receber a grande final. Ingressos foram colocados à venda antecipadamente já na quarta-feira (4).

A apaixonada torcida do Tubarão pegou a estrada e foi apoiar seu time como de costume. Os donos da casa não deixaram por menos e ocuparam a maior parte das arquibancadas. Além do recorde de público no estádio do Vermelhense, pessoal se aglomeram em terraços, morros e na estrada que passa na parte superior do campo. Uma linda festa na cidade que encheu os moradores de orgulho.

O jogo

Quando a bola rolou, as duas equipes começaram se estudando para não oferecer oportunidade ao adversário. Porém, depois de uma bola alçada na área azul e branco, o atacante grandalhão Alan aproveitou o bate rebate e tocou no ângulo superior direito do goleiro Gustavo para marcar o gol do Vermelhense e incendiar a maioria dos torcedores presentes. O Tubarão tentava o empate, mas faltava pontaria. O primeiro tempo ficou mesmo com 1 a 0 no placar para os donos da casa

Na volta para a etapa complementar, nenhum dos treinadores fez mudanças. Mas, o Santa Bárbara mostrou outra postura. Aos 11 minutos, o atacante Ítalo recebeu uma assistência da linha de fundo, a defesa não afastou, o atacante azul entrou como uma flecha e tocou para o fundo do gol do goleiro Goiaba e empatou a partida.

O gol da virada não demorou. O Santa Barbara voltou com tudo e foi recompensado. Tiago aproveitou outra grande jogada do Tubarão e marcou o gol da virada aos 16 minutos.

Jogo paralisado

Alguns torcedores do Santa Bárbara, na área destinada a eles, começaram a entoar cânticos provocativos a Polícia Militar. Os ânimos se exaltaram, em determinado momento, um dos policiais fez uso de um spray de gás. Jogadores do Tubarão e comissão técnica, preocupados com filhos e esposas na torcida correram em direção ao alambrado. Minutos depois, situação controlada. E o jogo recomeçou.

Empate do Leão

Em desvantagem no placar, o Leão foi com tudo ao ataque. Em seguida, depois de grande jogada na área azul e branco, a bola bateu na mão do zagueiro. O árbitro em cima do lance, não titubeou e marcou a penalidade. O experimente Gil chamou a responsabilidade, com categoria, empatou a partida em 2 a 2. A torcida foi à loucura e o jogo esquentou ainda mais. As duas equipes continuaram buscando o gol da vitória, mas, o placar ficou mesmo em 2 a 2.

Pênaltis: Haja coração!

Como se não bastasse todas as emoções dentro e fora de campo, mais um toque de dramaticidade foi acrescentado a decisão. Depois de dois empates em mais de 180 minutos de bola rolando, a decisão do Campeonato Regional 2023 seria nas cobranças da marca penal. Depois das cinco cobranças e empate em 5 a 5, a decisão foi para às alternadas, o Leão continuo eficiente, porém, o Tubarão perdeu a cobrança com o camisa 22 Thiago Noia. O lateral camaronês Arnald ficou com a incumbência da 8ª batida do alvirrubro, expectativa no estádio, o lateral bateu forte, o goleiro Gustavo chegou a tocar na bola, mas, ela entrou e balançou a rede, para explosão de felicidade dos torcedores do Vermelhense que soltaram o grito de campeão da LCD pela primeira vez em sua história. Final: Vermelhense 8 x 7 Santa Bárbara.

Melhor técnico

Webert Corrêa, o “Beto”, foi escolhido como melhor técnico do Regional. Em sua quarta conquista do certame. 2014 (Santa Cruz); 2015 (Limoeiro); 2017 (Entre Folhas), 2023 (Vermelhense); Beto se emocionou ao agradecer a todos e lembrar que ano passado perdeu a final com Limoeiro, exatamente para o Tubarão.

Melhor Goleiro: Com uma bela atuação no primeiro confronto da final, Goiaba foi mais uma vez decisivo na final com ótimas defesas.

Artilheiro: Ídolo da torcida do Tubarão, o experimente atacante Eraldo dessa vez não conseguiu deixar sua marca na final. Porém, marcou quinto gol no certame, empatado com Thiago do Fluminense. Pelo critério da idade, Eraldo levou o troféu de artilharia.

Arbitragem: Uma final de campeonato é sempre mais difícil de arbitrar. Afinal, é preciso diminuir a margem de erro e ter pulso firme para controlar disciplinarmente o jogo. Pensando exatamente nessas questões, a LCD trouxe mais uma vez o trio da Liga de Governador Valadares: Welington Araújo “Nego” foi o central, auxiliado por Randi Rocha e Luiz Henrique Soares. Completou o quarteto, na mesa Gilberto Mononoca, representante da Liga Caratinguense de Desportos. Mais uma vez, um trabalho de excelência. Aplicando a regra com correção, observando lei da vantagem, deixando o jogo acontecer. Acompanhando lances de perto como no caso da penalidade a favor do Vermelhense. Um trabalho que corou o alto nível técnico do certame.

Vermelhense: Goiaba, Fred (Lucas Mineiro), Daniel, Junão, Arnold, Jefinho, Jadson (Raí), Edson, Michelzinho (Caleb), Vítor Hugo, Allan (Juliano). Técnico: Beto

Santa Bárbara: Gustavo, Magno (Taleco), Marcão, Jajá, Lucas Pelé (Vando), Caetano, Pikatchu (Thiaguinho), Emílio, Tiago, Eraldo, Itinho. Técnico: Dedel.

