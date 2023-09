Regional da LCD: Vermelhense e Tubarão em vantagem

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Domingão (17) foi de emoção pelos jogos de ida da semifinal do Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos. Dois grandes jogos agitaram a galera em cidades da região.

APEC 0 x 2 Vermelhense

Em Piedade de Caratinga, o estádio Dorival Giolo recebeu ótimo público para o confronto APEC x Vermelhense. Além da importância da partida que vale vaga na decisão do título, muitos foram para ver de perto o atacante capixaba Kieza, com passagens por vários clubes do Brasileirão. Na quinta-feira (10), o anúncio da contratação do jogador para reforçar o ataque de Piedade, agitou às redes sociais. O próprio atleta divulgou vídeo anunciando sua presença no jogo. Porém, com contrato recente, segundo informações do domingo pela manhã, foi impedido pelo clube de defender a APEC e frustrou parte da torcida com sua ausência.

Com a bola rolando, o jogo se mostrou muito equilibrado, embora os visitantes tenham criados às melhores oportunidades de gol. Aos 15 minutos, Caleb marcou para o Vermelhense. A equipe pietatiana se lançou ao ataque, mas, na etapa complementar, sofreu o segundo gol que decretou a derrota em casa por 2 a 0.

Arbitragem local

Quando se fala em arbitragem para fases decisivas do campeonato mais importante de toda região, com qualidade técnica num nível cada vez mais alto, tem sido normal recorrer a arbitragem de outras cidades. Até mesmo distantes. Os motivos são vários, entre eles a pressão pra cima de árbitros locais. Porém, nessa partida entre APEC x Vermelhense, por uma série de circunstâncias, o departamento responsável pelas escalas optou por um trio da casa. Comandado pelo jovem promissor Luiz Henrique de Almeida Melo, árbitro central.

Edson da Silva, auxiliar 1, Wanderson da Silva “Dandeco”, auxiliar 2. Marina Pires atuou como delegada do jogo. Com muita personalidade, Henrique tomou conta do jogo, não se intimidou com tamanho do desafio, e com boas atuações de seus auxiliares, teve muito bom desempenho na condução da partida, sem qualquer influência no placar do jogo.

Santa Bárbara 2 x 0 ASBJ

A outra partida da semifinal aconteceu em Santa Bárbara do Leste. O Tubarão recebeu a Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho num encontro de oito títulos. O estádio Francisco Ferreira Maia recebeu bom público, embora não estivesse lotado. As primeiras oportunidades claras de gols foram do tricolor de Bom Jesus. O Tubarão se defendeu bem até equilibrar o jogo. A máxima do futebol não perdoa. Quem não faz, toma entrou em campo. Depois de ótima jogada de Emílio, Eraldo dominou com categoria, limpou a jogada e chutou da entrada da área com muita qualidade para fazer 1 a 0 para os donos da casa. Mesmo atrás no placar, o Lobo continuou criando e desperdiçando chances. O time azul e branco tem Eraldo, mais uma vez, com muito oportunismo ampliou para os anfitriões. Apesar de várias modificações, a ASBJ não conseguiu diminuir o placar e volta pra casa com dois a zero de desvantagem para casa. No próximo domingo (24) no Mário Tristão, o Lobo espera casa cheia para buscar a virada.

Santa Bárbara: Gustavo, Magno, Jajá, Mateus Escala, Caetano, Lucas Pelé, Tiago (Éder), Picachu (Tales), Emílio, Eraldo (Mateus), Itinho (Thiaguinho). Técnico: Dedel

ASBJ: Iago, Márcio Gabriel (Leandrinho), Lucão, Renato, Cleubinho, Tidan (Quibinho), Alan (Rodriguinho), Renan Mota, Felipe (Alex), Thiago Viggiano (Jaiderson), Parrão (Kanu). Técnico: Fabrício Tristão.

Arbitragem: O experiente Welington José de Araújo, o “Nego”, foi o escolhido para a missão. Auxiliado por Bruno Henrique e Luiz Henrique Soares. Gilberto Mononoca foi o delegado “mesário” da partida. Como era previsto, jogo pegado, intensidade alta, exigindo muito do quarteto. Acompanhando os lances de perto, aplicando bem a regra do jogo, o árbitro controlou a partida, apesar da pressão. Agiu com autoridade e personalidade quando mostrou cartão vermelho direto para o zagueiro Lucão e o camisa 10 Emílio. Ambos vinham se estranhando desde o começo do jogo. O quarteto teve ótima atuação.

Rogério Silva