Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

MPF fiscaliza transporte escolar

O Ministério Público Federal (MPF) investiga supostas inadequações de idade das frotas de veículos utilizados no transporte escolar, além da situação do georreferenciamento das todas desse tipo de transporte em 14 cidades da Subseção Judiciária de Uberlândia. Além do município, são acompanhados os mesmos casos em Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianápolis, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Romaria e Tupaciguara. Os procedimentos extrajudiciais apuram as providências tomadas por esses 14 municípios para a normalização da idade máxima da frota em sete anos. (Diário de Uberlândia)

Prefeitura discute o Pró-Mananciais

O prefeito Osmaninho Custódio, acompanhado do fiscal municipal Bruno Pereira e do coordenador do banco de alimentos João Vitor, se reuniu com os representantes da Copasa, o técnico químico de produção Hariston Damasceno, o engenheiro de sistemas Márcio Batista e o assistente socioambiental Waldério Campos para deliberar sobre a implantação do programa Pró-Mananciais no município. O Programa Socioambiental de Proteção e Recuperação de Mananciais – Pró-Mananciais tem por objetivo proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos dos mananciais utilizados para a captação de água para abastecimento público das cidades operadas pela Copasa. (Diário de Caratinga – Caratinga)

São Lourenço recebe doação

O Governo de São Lourenço recebeu nesta terça-feira (07/06) a doação do terreno do Hospital São Lourenço, que fica localizada no bairro São Lourenço Velho. No local serão construídas em torno de 64 unidades habitacionais por meio de uma parceria do Governo Federal com o município.Em contrapartida, o Hospital São Lourenço receberá um terreno ao lado do Tiro de Guerra para ampliar o setor de hemodiálise e, na antiga hemodiálise, será construído o Centro de Oncologia. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Pedágios na BR-050 são reajustados

Pedágios ao longo da BR-050 foram reajustados a partir de hoje em 21,5% na média das seis praças entre Delta-MG e Cristalina-GO. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela regulação e fiscalização do contrato de concessão da BR-050/GO/MG, aprovou a 7ª Revisão Ordinária, a 11ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio, atualmente em vigor nas praças de pedágio da BR-050. De acordo com a Deliberação nº 195, publicada no Diário Oficial da União de 7 de junho de 2022, as novas tarifas de pedágio entraram em vigor a partir da zero hora desta quinta-feira, 9 de junho. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Carreta mama-móvel em Patrocínio

Foi encerrada esta semana a ação “Temporada Amazônia”, uma realização do Hospital do Câncer de Patrocínio, Américas Amigas e Daiichi Sankyo Brasil. Durante 95 dias de viagem, foram 60 dias de atendimentos em 5 estados da Amazônia Legal, levando exames gratuitos de detecção e diagnóstico do câncer de mama. A superintendente Andreia Ribeiro e a responsável pelo Departamento Financeiro Lucivânia Vieira participaram dos atendimentos. As técnicas de radiologia do HC, Edna Francisco Sales e Farah Cristina Ferreira, realizaram um trabalho impecável e mostraram toda sua dedicação, ao projeto. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Campanha incentiva a solidariedade

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, está realizando a campanha “O frio não espera” com o objetivo de orientar a população sobre os serviços públicos existentes que viabilizam a superação das situações de risco e conscientizar sobre a importância da doação de agasalhos e encaminhamento ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Centro Municipal de Acolhimento Provisório para Adultos. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Prefeitura auxilia hortas comunitárias

Em Varginha existem hortas familiares-comunitárias em diferentes bairros. A iniciativa visa gerar renda para as famílias e incentivar o plantio orgânico. Agora, a produção de hortaliças, frutas e legumes ganhará um ímpeto. É que a Prefeitura, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), adquiriu um tobata. “É um mini-trator movido a combustão e que vai ajudar os produtores”, explica o prefeito Vérdi Melo. A máquina está na horta familiar do Donizete Eduardo, no bairro Nova Varginha. “É uma mão na roda para fazer canteiro, enquanto eu gastava até 15 dias para fazer cinco canteiros, agora gasto meia hora”, conta Donizete. (Gazeta de Varginha – Varginha)