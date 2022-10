Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Centro-oeste terá o gasoduto

Com início das obras previsto para o segundo semestre de 2023 e duração de 24 meses, a Gasmig vai investir R$ 780 milhões para implantar o Gasoduto Centro-Oeste, que beneficiárá Betim, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme, Itaúna e Divinópolis. Os oito municípios respondem por 10% do PIB de Minas Gerais. A expectativa é de geração de 15 mil empregos. O fornecimento de gás natural para a região deverá favorecer os segmentos industrial, comercial, veicular e residencial. A construção do Gasoduto Centro-Oeste significa uma ampliação em torno de 300 quilômetros da rede da Gasmig. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas pelo projeto, correspondente a 5% da população mineira. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Uberlândia elege 3 federais e 4 estaduais

Uberlândia elegeu três deputados federais e quatro estaduais. O resultado amplia a representatividade da cidade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Enquanto em 2018 foram apenas quatro eleitos, no pleito deste ano, o número quase dobrou. Garantiram a reeleição: o deputado federal Weliton Prado (Pros), que permanece representando Uberlândia em Brasília, além de Elismar Prado (Pros), Leonídio Bouças (PSDB) e Arnaldo (UB), que seguem em Belo Horizonte. Também foram eleitas para deputadas federais: a vereadora Dandara (PT) e Ana Paula (PP), esposa do prefeito Odelmo Leão. O vereador Cristiano Caporezzo (PL) também saiu vitorioso e agora representará a cidade na Assembleia Legislativa de Minas. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Uberaba perde representação

Apesar de ter 34 pessoas com domicílio eleitoral em Uberaba na disputa da eleição para deputado este ano, Uberaba ficará sem representante na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a partir de 2023. Com apuração concluída, Aelton Freitas (PP), Franco Cartafina (PP) e Heli Andrade (União) não retornarão para um novo mandato. Na disputa para a Assembleia Legislativa, Heli Andrade teve 21.687 votos, sendo 10.546 só em Uberaba. O número, entretanto, não foi ser suficiente para que o parlamentar retorne na próxima legislatura. Segundo dados preliminares da Justiça Eleitoral, o União Brasil deve fazer três cadeiras no Parlamento mineiro. No entanto, Heli ficou em sétimo lugar no ranking de votação do partido. (Jornal da manhã – Uberaba)

Escolas recebem parquinhos

A Prefeitura de Muzambinho, através da Secretaria de Educação, começou a montagem dos parques nas escolas e Cemeis do município. “Temos uma gestão comprometida e a secretaria de educação confirmando nosso compromisso em oferecer o melhor de forma igual para todos. Agora nossos estudantes e professores tem mais essa conquista para nossas famílias”, pontuou o prefeito Paulinho Magalhães. As nove unidades escolares municipais receberam parques de diversão. “É a primeira vez que as escolas e creches recebem parquinhos. As equipes da prefeitura começaram a montagem na Cemei Risoleta Neves, na Vila Socialista”, contou Heloisa Magalhães, vice-prefeita. (A Folha Regional – Muzambinho)

Lixeiras são instaladas na região central

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio do Departamento de Limpeza Urbana, instalou 93 lixeiras na região central de Governador Valadares. Segundo a Prefeitura de Valadares, as lixeiras, que podem ser identificadas pela cor azul, poderão ser utilizadas para colocação de microlixo, como papéis, copos, latas, vidros, dentre outros materiais de pequeno volume, para evitar que sejam jogados nas vias públicas. Ainda de acordo com a administração municipal, existe o plano de instalação de mais lixeiras em outros locais da cidade. Em comunicado, a Prefeitura destacou que “conta com a conscientização e colaboração de todos para a manutenção da limpeza da cidade”. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Lei para a qualidade da pavimentação

Em 2013, o vereador Reginaldo Tristão apresentou um Projeto de Lei que obriga as empresas loteadoras a serem responsáveis pela qualidade do asfalto em seus loteamentos durante cinco anos. O PL teve sua aprovação e originou a Lei que estabelece e regulamenta em Varginha a obrigatoriedade da pavimentação ter, no mínimo, três cm de espessura, além de uma sub-base e base para receber asfalto. Em caso de ruas e avenidas movimentadas, com a passagem de ônibus ou caminhões, a espessura passa para cinco centímetros. Diante do que exige a legislação, que já tem quase 10 anos, o vereador tem fiscalizado essa situação e, dessa forma, apresentou um requerimento recentemente na Câmara de Varginha para questionar se a Lei está sendo realmente cumprida. (Blog do Madeira – Varginha)

COLUNA ABRINDO O JOGO

Projeto AABB: É assim que se faz

Tenho falado há muito tempo que promover e fomentar esporte vai muito além de organizar competições e distribuir material esportivo. Projetos através das leis de incentivo são na minha humilde opinião, a principal ferramenta de inclusão pelo esporte. Pessoalmente, tive uma ótima experiência quando em 2016 criei o projeto América Vôlei. Por isso, fico radiante ao saber do começo de mais um projeto. No sábado (1), Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) iniciou no clube o projeto Academia de Futebol AABB. A expectativa do presidente Renarly Augusto e do professor David Tallert é que o projeto atenda a mais de 400 alunos, divididos em quatro núcleos: Ludgero Alves, NEEC, Estadual e Engenheiro Caldas. Trata-se de um projeto social, cujo objetivo é dar oportunidade a centenas de garotos para praticar futebol e competir. Tanto presidente da AABB quanto técnico, se mostraram empolgados com a perspectiva de expandir ainda mais a Academia de Futebol para outros núcleos em 2023. A Viação Rio Doce, assim como fez em 2016 apoiando o projeto de vôlei, já é parceira nessa iniciativa da AABB. Porém, outras empresas podem aportar no projeto, usando uma pequena parcela de seus impostos.

Eleições 2022: Esporte segue apagado

O resultado das eleições neste domingo (2) não apresentou muitas surpresas em relação ao que apontavam às pesquisas. Infelizmente para o esporte, tudo segue como sempre esteve. Praticamente sem representatividade no Congresso Nacional e na Assembleia Estadual. Apenas o ex-jogador de vôlei Maurício se elegeu com mais de 80 mil votos para deputado federal. Para Assembleia Legislativa, apenas Mario Henrique Caixa tem alguma ligação com esporte. Porém, Caixa é muito mais deputado dos atleticanos, que propriamente um representante da pauta esportiva. Romário no Senado Federal, embora seja um ícone e um ídolo do futebol mundial, não tem apresentado muitos projetos e levantado tanto a bandeira da causa. Sendo assim, o esporte infelizmente segue sem representatividade onde tudo é decidido.

