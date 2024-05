Motorista embriagado mata casal de motociclistas em Inhapim

INHAPIM – Um grave acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde dessa sexta-feira (17), no KM 505,1 da BR-116, próximo ao restaurante Recanto Mineiro.

O motorista da empresa Engelmig seguia sentido a Inhapim, quando entrou na contramão e colidiu violentamente contra uma motocicleta ocupada por um casal. Os dois morreram na hora com diversas fraturas, tendo membros do corpo arrancados.

De acordo com o inspetor Luiz Tarcizio da PRF, O condutor estava sentido Caratinga a Inhapim, perdeu o controle da direção, invadindo a contramão, colidindo frontalmente com a moto, provocando a morte instantânea dos dois ocupantes. O motorista foi abordado depois que conseguiu deslocar quase 400 metros de distância com a caminhonete danificada, do ponto de colisão. “A gente percebeu que ele estava sob efeito de álcool, ele confessou que tinha bebido, fizemos o teste com bafômetro e deu 1.41 miligramas de álcool por litro de ar. É um índice altíssimo, ele bebeu muito. A moto ficou totalmente destruída, os corpos bastante danificados, inclusive houve a perda de membros, o motorista estava numa velocidade muito alta”, informou o policial.

O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Inhapim. Até o fechamento dessa edição as vítimas não haviam sido identificadas e havia suspeita da mulher estar grávida. Os corpos foram liberados para a funerária e encaminhados para o Instituto Médico Legal.