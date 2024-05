ACIDENTE FATAL NA BR-262

Um caminhoneiro morreu. Colisão aconteceu entre Reduto e Martins Soares

REDUTO – Nesta sexta-feira (17), uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma colisão que envolveu duas carretas. O acidente foi registrado no km 23 da BR-262, entre Reduto e Martins Soares, no trecho da chamada serra de Jaguaraí.

Segundo as informações iniciais, a carreta, que estava carregada com moto peças e pneus, tombou na curva e continuou chiando na pista até bater de frente com outra carreta, que seguia sentido contrário.

“Chegamos e nos deparamos com uma cena muito complicada, um dos motoristas foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Emergência do Hospital César Leite, em Manhuaçu. Já o outro condutor estava preso em meio às ferragens da cabine do veículo, que ficou completamente destruída com o impacto da batida. Iniciamos o corte da lataria com muito cuidado e, após a chegada de um guincho da empresa Via Minas, conseguimos arrastar um pouco a carreta para liberar espaço e assim o retiramos da cabine, em estado grave e entregue à uma equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que já estava no local”, explicou sargento Maiquel, do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu.

Delison Cássio da Silva, condutor da carreta que tombou, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro.

A pista ficou completamente interditada por mais de duas horas, causando longo engarrafamento nos dois sentidos da rodovia.

Após a retirada dos veículos, foi espalhada serragem na pista devido à grande quantidade de óleo derramado.

A orientação da PRF é de motoristas e motociclistas tenham muita cautela no trecho, pois a pista está extremamente escorregadia.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e liberou o corpo para funerária.

Jailton Pereira – Portal Caparaó